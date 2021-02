Participaré en HAGAMOS porque se necesita un cambio: Tonatiuh Bravo Padilla

Deslindándose de que detrás del partido Hagamos se encuentra el Grupo Universidad, y las caras de muchos de los actores políticos se encuentren vinculados a este poder fáctico de la UdeG y al PRD; en rueda de prensa la Diputada local Mara Robles Villaseñor anunció que derivado a un convenio con el partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, podrá participar en el proceso electoral 2021, apoyando al Diputado Federal por Jalisco Maestro, Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, quien pretende enarbolar los colores de este novel partido en la capital jalisciense.



"Mi participación en este nuevo reto es por convicción y a título personal, hoy es necesario continuar con un cambio que Guadalajara necesita" aseguró el Maestro Bravo Padilla.



El universitario hizo público su interés por participar y lo hará acompañado, en su equipo, por la hoy Dip. Local Mara Robles. El reto será ’sacudirse’ la imagen creada por participar y formar parte de la bancada del partido Movimiento Ciudadano (MC).



El nuevo partido HAGAMOS tendrá en Tonatiuh Bravo Padilla un contendiente de nivel en la búsqueda de la presidencia municipal de Guadalajara, a en entrevista señaló que, Guadalajara padece un complejo panorama social, financiero, ambiental, laboral, entre otras que ha desencadenado un repudio palpable de los tapatíos hacía los gobiernos actuales, estatal municipal.



’El principal problema para Guadalajara es que tiene escasez de recursos propios, no obstante que se ha incrementado el nivel de recaudación en el predial otras contribuciones y derechos locales, lo cierto es que comparado con la CDMX, esta sigue siendo baja, Guadalajara debe subir su recaudación sin incrementarle el predial a nadie, simplemente cobrando bien a tiempo’, argumentó el Diputado Federal.



Otro de los retrocesos que han impactado en la capital de Jalisco, ha sido la incapacidad de las autoridades en turno, para obtener las participaciones que le corresponden por Ley, ’Guadalajara debe exigir ante el congreso del Estado y el Congreso Federal, ante el ejecutivo estatal el ejecutivo federal, lo que le corresponde en materia de participaciones, federales y estatales, para que el ámbito municipal se pueda desarrollar cabalmente; lo que ha fallado sigue fallando ahora es que, no obstante que se tiene el gobierno estatal diversos municipios con gobiernos de la misma expresión política (MC), no vemos que se pongan por delante, esfuerzos institucionales contundentes, como es el caso de la seguridad pública, creo que la principal debilidad que se sigue teniendo es la falta de coordinación y la falta de un esfuerzo común, seguimos viendo a un gobierno federal mu por su lado y múltiples esfuerzos fragmentados’.



En torno a la percepción social que tienen actualmente, gran mayoría de los habitantes de Guadalajara contra los actuales gobiernos ’naranjas’, Bravo Padilla reconoció que lo que ha impactado socialmente, en rubros como el productivo, es que la pandemia ha afectado y las políticas implementadas no han ido acompañadas de los apoyos tangibles para las personas afectadas. ’El gobierno del Estado se puede coordinar perfectamente con el gobierno federal para hacer un frente de atención de apoyo a los sectores económicos, de tal manera que se pueda preservar el empleo y conservar las fuentes de trabajo’, puntualizó.



Ante la participación política actual como emecistas y previo al proceso 2021 en el partido Hagamos, Tonatiuh Bravo, dejó en claro que ’La gente me conoce, la gente me ha visto de candidato a Guadalajara, a diputado federal y la gente sabe que soy de convicciones y de palabra; espero que la gente sepa que esas convicciones que me han llevado a representarlo en el pasado, son las mismas y más sólidas ahora’, concluyó.