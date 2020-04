Partidos, dirigentes y aspirantes

Mientras Morena sigue con sus pleitos internos y sin una dirigencia formal en Guerrero, los dirigentes del PRI, del PRD y del PT no están de brazos cruzados ni echados en la hamaca. Por el contrario, se están preparando para la elección que se avecina.

Tal vez el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es el que más aspirantes a la gubernatura tiene en este momento. Pero debe quedar claro que es el más desorganizado y el que más riesgo corre de perder adeptos por la falta de resultados del titular del Poder Ejecutivo federal y por el valemadrismo e incongruencia de sus legisladores.

El PRI, por ejemplo, está decidido en retener la gubernatura del estado.

Esteban Albarrán Mendoza, su dirigente, se le ve muy activo en las 7 regiones de la entidad y no pierde el tiempo en confrontaciones estériles, ya que para él lo más importante es la unidad del priismo y garantizar imparcialidad en la selección de candidatos en 2021.

’Queremos tener un partido fuerte y unido, que recupere y brinde confianza a la gente, pues con su apoyo en las elecciones de 2021 mantendremos la gubernatura y recuperaremos espacios políticos para seguir sirviendo a la ciudadanía’, señaló recientemente en una entrevista.

Los gallos más visibles del tricolor para la gubernatura son los ex alcaldes de Chilpancingo y Acapulco, Mario Moreno Arcos y Manuel Añorve Baños, respectivamente. Aunque también se menciona al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán.

El PRD también tiene su propia ruta. De entrada, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, ha manifestado que el sol azteca podría postular a un candidato externo para competir en el próximo proceso electoral, y no necesariamente al ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LVIII Legislatura, Carlos Reyes Torres, o al ex alcalde de Acapulco, Jesús Velázquez Aguirre, quienes desde hace varios meses andan recorriendo el estado para promoverse como aspirantes a la gubernatura.

Cabe destacar que Barrientos Ríos se mueve con bajo perfil y está alejado de los reflectores.

Los que tratan de resurgir luego de la severa derrota que sufrieron en las pasadas elecciones son el PAN y Movimiento Ciudadano, pero muy difícilmente podrán ganar en 2021, sobre todo si van con candidatos propios.

Durante años, el PAN ha sido un partido testimonial en Guerrero. Y, a pesar de los esfuerzos de su dirigente estatal (Eloy Salmerón Díaz) para consolidarlo, lo cierto es que en la elección de gobernador muy poco tiene que hacer. Y el MC, ni se diga. Con la renuncia de Luis Walton Aburto y de otros personajes a sus filas, en septiembre de 2019, el panorama se le complica al partido naranja, ya que Adrián Wences Carrasco no es un líder, sino un empleado del veracruzano Dante Delgado Rannauro, amo y señor de MC.

El PT es el instituto político en Guerrero que más ha crecido en los últimos años. Es más, es la cuarta fuerza política. En poco tiempo desplazó al MC, al PAN y al PVEM.

En 2018 aportó 130 mil votos a Andrés Manuel López Obrador. En el ámbito local rompió su alianza con Morena, ya que el dirigente de dicho instituto político, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, actuó con extrema soberbia y minimizó la fuerza del PT.

Victoriano Wences Real, comisionado del PT en Guerrero, demostró ser un excelente operador político, ya que obtuvo para su partido –de acuerdo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana– 103 mil 247 votos en la elección de Ayuntamientos, mientras que en la elección de diputados logró 92 mil 659 votos.

Respecto a la elección de 2021, Wences Real ha sido muy claro al señalar que si no hay condiciones de una alianza con Morena, el PT se encuentra preparado para participar con un candidato propio en las elecciones de gobernador.

El pasado 28 de enero, el regidor y dirigente petista de Acapulco, Roberto Ortega González, reconoció el liderazgo de Victoriano Wences y lo destapó para la gubernatura. Días después (el 9 de febrero), el líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, señaló en conferencia de prensa en el puerto de Acapulco, que el petismo guerrerense tiene tres prospectos para la gubernatura. Y los nombró en el siguiente orden: Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga y Sebastián de la Rosa.

Y los aspirantes de Morena son Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Adela Román Ocampo, Félix Salgado Macedonio, Alberto López Rosas, Rogelio Ortega Martínez, Nestora Salgado García, Marcial Rodríguez Saldaña y los que se apunten de aquí a septiembre.

Luego entonces, el papel de los dirigentes partidistas será fundamental para el proceso electoral que se avecina, en la que se elegirán alcaldes, diputados locales y federales y al sucesor del gobernador Héctor Astudillo Flores.

El partido que llegue dividido con un candidato detestado por sus bases y no amarre las alianzas necesarias, muy difícilmente podrá ganar la elección.

ENTRE OTRAS COSAS… El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, hizo un llamado para que los casos de acoso laboral y sexual que recientemente fueron denunciados por miembros del Sindicato Independiente del Ayuntamiento, sean presentados antes las instancias correspondientes y no en los medios de comunicación.

’Lo malo es que las denuncias son virales, pero no se han hecho de manera formal. Invitamos a que lo hagan y sobre todo a que nos consideren para que les demos asesoría jurídica a las víctimas’, señaló este miércoles.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias