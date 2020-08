Partidos, en un muladar financiero

Reciben dinero y no lo reportan

Políticos ricos, pueblo en la miseria

Se cansa de tanta pinche tranza





Me propuse alejar de mi toda sospecha relativa

a los sentimientos de ambición que nunca tuve

Agustín de Iturbide, emperador de México







Así lo dijo el presidente López Obrador: ’El pueblo se cansa de tanta pinche transa’. Y tiene razón. Nuestra clase política no se cansa de robar, de ocultar, de burlarse de la sociedad. Eso indigna a una nación que es y ha vivido en la miseria, víctima de su clase gobernante.



Mira estimado lector, llevo muchos años como periodista, cuatro décadas para ser exactos. He vista pasar a políticos que nunca han hecho nada en sus vidas más que obtener un puesto de elección popular y vivir como potentados el resto de sus vidas. Incluso, sus hijos, nietos y bisnietos siguen inmensamente ricos.



Si no, díganme que hijo, nieto o bisnieto de ex presidente es pobre en el país. Todos, nadan en la holgura de los billetes que les dejó su ancestro. Pero, podemos ir más lejos y se repite la historia hasta con gobernadores y hasta alcaldes, diputados, senadores; en menos escala, pero la misma historia.



Lo ocurrido con Pío López Obrador, que es injustificable, ya que es un delito electoral que no merece más de sanciones sin cárcel de acuerdo a nuestras leyes, es una muestra de que ocurre en todas partes el uso de dinero para políticos y partidos, que se obtiene fuera de la ley. Millonadas de origen criminal van a partidos y campañas y nadie se los impide. Aquí, el INE se convierte en un órgano de puro adorno.



Esa clase política, desde las leyes armadas por ellos mismos, no ofrece herramientas para ponerles un alto. Lo peor, es que nadie se atreve a hacerlo. No hablo por resignación, sino por impotencia ante nuestra dorada clase política.



PODEROSOS CABALLEROS



AMLO VS. EXPRESIDENTES: Ayer, el presidente López Obrador abrió la puerta la consulta contra expresidentes para 2021, antes de las elecciones de junio. Nada podrán hacer contra ex presidentes, ya que cualquier delito habrá prescrito, aunque sólo pueden ser llevados a los tribunales por traición a la patria y no configuran ese ilícito. Así que es puro relámpago con poca lluvia.



SIJARA INTERNATIONAL: En Campeche, entidad gobernada por Carlos Aysa, se puso en marcha la planta tabacalera Sijara International Manufacturing, que en México representa Mario Aguilar Lagos. Con una inversión de más de 670 millones de pesos, generará 200 nuevos empleos y contará con capacidad instalada de producción anual de nueve 1,500 millones de cigarros.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



COTEMAR: YAXCHÉ-C Y ONEL-B: Grupo Cotemar fabricó e instaló el jacket y la plataforma Yaxché-C para Pemex Exploración y Producción, frente a la costa de Campeche. Las dos unidades de infraestructura marina, Yaxché-C y Onel-B, fueron fabricadas por Hoc Offshore/Arendal, Commsa y Cotemar. El jacket y la plataforma fueron fabricados por Cotemar en Tampico, en 209 días, con la suma de esfuerzos de más de 640 trabajadores nacionales, con los estándares establecidos en costo, tiempo, calidad y seguridad, así como sustentabilidad; todos los componentes salieron del patio de fabricación en una embarcación para ser llevados a la Bahía de Campeche para su respectiva instalación, que entregaron ayer. Trabajos en tiempo y forma, cumplen con los contratos, Pemex y el país.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos