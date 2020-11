Partidos gastarán más de 5 mdp solo en precampañas en Guerrero

01 noviembre, 2020



Chilpancingo, Guerrero.- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aprobó los topes máximos de gastos de precampañas en el proceso electoral de gubernatura, diputaciones y ayuntamiento.



El PRD pidió que ante la pandemia no se haga un despilfarro de recursos, y aunque se advierte con la pérdida de la candidatura a quien rebase los topes de gastos es muy difícil que dichas medidas se hagan efectivas.



El tope de gasto de precampaña para la elección de gubernatura por partido y precandidaturas que inician el próximo mes es de 5 millones 422 mil 678 pesos.



El tope de gastos de precampaña para la elección de diputaciones locales tiene variaciones dependiendo el distrito:



Esto te puedeinteresar

Empresaria mexicana ofreció a su hija virgen como tributo a Keith Raniere

Empresaria mexicana ofreció a su hija virgen como tributo a Keith Raniere

NOVIEMBRE 1, 2020

Halloween

Halloween se niega a morir pese panemia; se adaptó a la nueva normalidad

NOVIEMBRE 1, 2020

Encuentran araña ’zorro’ tras 25 años sin ser avistada en Reino Unido

Encuentran araña ’zorro’ tras 25 años sin ser avistada en Reino Unido

NOVIEMBRE 1, 2020

Chavo del 8

’El Chavo del 8’ podría transmitirse por Youube tras bloqueo de Televisa

NOVIEMBRE 1, 2020

01 y 02 con cabeza en Chilpancingo, 178 mil 479 pesos y 199 mil 372, respectivamente.



En el caso de Acapulco el distrito 03, 186 mil 926; 04, 175 mil 727; 05, 185 mil 821; 06, 164 mil; 07, 194 mil 167; 08, 163 mil 266; y 09, 169 mil 089.



Topes de gasto de precampaña de ayuntamientos: Acapulco, 729 mil 018; Chilpancingo, 245 mil 093; Iguala, 140 mil 111; Taxco de Alarcón 106 mil 547; Chilapa 114 mil 410.





El Consejo exhortó a los partidos políticos, a las precandidatas y precandidatos a no rebasar los topes de gastos de precampañas, y advierten que en caso de hacerlo, se les sancionará con la negativa del registro como candidatas o candidatos, en los términos previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.



El representante del PRD, Arturo Pacheco Bedolla llamó a los partidos a realizar precampañas austeras acorde a la realidad que vive Guerrero para que no haya dos escenarios: ciudadanos enfrentando los estragos de la pandemia a causa del Covid-19 y por otro lado actores políticos gastando dinero a diestra y siniestras.



’Ojalá los partidos contribuyamos a precampañas austeras, ajustadas a los topes de gastos. Que entendamos que no estamos en condiciones para generar o proyectar un despilfarro de dinero que sea insultante, humillante para la gente y en esa medida intentemos generar una nueva forma de hacer política’, propuso.



Aunque se advierte sanciones y hasta la pérdida de la candidatura a quien rebase los topes de gasto de campaña, Pacheco Bedolla reconoció que ’históricamente’ hay pocas sanciones que retiren el registro a candidatos.