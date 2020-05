Partidos políticos, ¿parásitos necesarios?

Voraz financiamiento multimillonario

• Sacrificio mexicano por la democracia

• No tendrá AMLO cheque en blanco



Aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada constituye una dicha.

Samuel Johnson (1709-1784) Escritor inglés





Ni en momentos de crisis los partidos políticos dejan de gastar dinero. En México, los partidos no representan una ideología que se dirija a un punto de vista sobre la solución de los problemas de un sector de la población.

Sólo son membresías para los políticos que buscan posiciones en el sector público, para ellos y sus cofradías.



Al paso del tiempo, los mexicanos hemos pagado decenas de partidos que sólo representan intereses de los partidos en el poder. Hemos gastado miles de millones de dólares en mantener a un grupo de parásitos que no dan nada el país. Los partidos son agencias de colocaciones laborales.



Partido Alianza Social, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido de Centro Democrático, Partido del Comité de Defensa Popular, Partido Comunista Mexicano, Partido Constitucional Progresista, Partido Constitucionalista Mexicano, Partido Constitucionalista Progresista, Partido Cruzada Ciudadana, Democracia Social, Partido Demócrata Mexicano, Partido Encuentro Social, Partido Fascista Mexicano, Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, Partido Foro Democrático, Fuerza Ciudadana, Partido Fuerza Popular, Partido Humanista, Partido Laborista Mexicano, Partido Liberal Constitucionalista.



Además pagamos a los fundadores del Partido Liberal Mexicano, Partido Liberal Mexicano (2003), Partido Liberal, Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Mexicano Socialista México Posible, Partido Nacional Revolucionario, Partido Nacionalista Mexicano, Nueva Alianza, Partido Obrero de Acapulco, Partido Conservador, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Partido Socialista de los Trabajadores, Partido Patriótico Revolucionario, Partido Popular Socialista de México, Partido Popular Socialista, Partido Popular, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario de Unificación Nacional, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Socialdemócrata, Partido Social Demócrata, Partido Socialista del Sureste, Partido Socialista Unificado de México.

Estos partidos recibieron recursos financieros importantes.



Algunos políticos están especializados en fundar partidos u organizaciones políticas. Un caso concreto es Elba Esther Gordillo, quien utiliza la fuerza del Sindicato de Educación, donde los maestros instrumentan su voto para llenar los requisitos que plantea la ley.

Nuevos partidos están a la vuelta de la esquina y destaca el de Felipe Calderón y su esposa. El objetivo es llevar a margarita Zavala a la candidatura presidencial.

Esto nos lleva a la reflexión del extinto prócer de la política mexicana, el profesor rural Carlos Hank González, quien comentó que la política se hace con dinero, pero del bolsillo de otros. Del bolsillo de millones de mexicanos que benefician y hacen fortunas de los políticos. Y, no se salva ningún partido. Todos son iguales.



PODEROSOS CABALLEROS: El presidente Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con los líderes de bancada del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; y del PRD, Miguel Ángel Mancera. Ahí le dijeron al morenista que no habrá periodo extraordinario sin que se modifique de fondo la iniciativa del presidente con la que busca reorientar el presupuesto para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19.



Este 1 de mayo debe integrarse la Comisión Permanente ante el cierre del periodo ordinario en el Congreso, y será ese órgano el que defina si se abre un extraordinario para revisar el proyecto del Ejecutivo Federal o no. Incluso el presidente de la omisión de Presupuesto de Diputados, Erasmo González, de Morena, consideró que todas las voces serán escuchadas, incluidas de las de oposición. No tendrá el Presidente un cheque en blanco, aseguró.



*** El presidente López Obrador dejó en manos de la Semarnat para que responda sobre las denuncias de invasiones a reservas ecológicas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Desahoga problemas para el gobernador Rutilio Escandón, de Morena.



*** GINgroup, la más grande administradora integral de talento humano, presidida por Raúl Beyruti, diseñó un programa integral que ofrece ayuda a las empresas y a grupos vulnerables a enfrentar el momento de crisis laboral en México que está causando la pandemia del COVID-19. En conjunto con la UGiN, Consultoría y Desarrollo, lanzó el Programa ’En tiempo de contingencia, GINgroup está contigo’, el cual se sustenta en ofrecer Capacitación y oportunidades de Recolocación (Outplacement), como método de lucha contra el desempleo.



De esa manera genera apoyo a empresas que mantienen a sus colaboradores trabajando desde casa, con apoyo socioemocional, o asesoría laboral.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Ford, bajo el liderazgo de Jim Hackett, colaborará con 3M, de Mike Román, y General Electric Healthcare para incrementar la producción de los respiradores y ventiladores que esas dos empresas fabrican para cumplir con la elevada demanda del personal sanitario ante la expansión del coronavirus Covid-19 en Estados Unidos. "Junto con 3M y GE, hemos indicado a nuestros equipos de ingenieros y diseñadores que sean rápidos y creativos para ayudar a aumentar rápidamente la producción de este equipamiento vital", ha asegurado el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Hackett. La automotriz fabricará en sus instalaciones los respiradores de 3M y trabajará con la empresa creadora del ’Post-It’ para desarrollar un nuevo diseño que aproveche componentes que ambas empresas utilicen para otros productos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

@vsanchezbanos