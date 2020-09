Partidos, tres historias

Tres historias distintas y dignas de ser contadas se vivieron la semana pasada con tres personajes vinculados a los nuevos partidos políticos que obtendrían (se apostaba a ello) el registro para contender en los comicios de junio de 2021.



La primera de ellas atañe a Gerardo Islas, el joven político poblano con una carrera vertiginosa y prometedora que lo encuentra posicionado como aspirante a la alcaldía de la capital poblana. Islas, de 35 años cerraría una semana de ensueño, ya que se casó, le fue anunciado el embarazo de su esposa y estaba listo para recibir el registro de Fuerza Social por México, del que sería su primer presidente nacional.



Gerardo estaba preparado para dicho acontecimiento que lo posicionaría a nivel nacional, ya que anteriormente presidió estatalmente Nueva Alianza, del que es actualmente diputado local. El sueño se frustró, aunque el de su vida personal está fructificando, el político no, cuando fue informado que inconsistencias en la afiliación de sus militantes repercutió en la decisión del Instituto Nacional Electoral de negarles el registro. La reacción de Gerardo fue virulenta, calificando a Lorenzo Córdoba como falto de ética y lo ubicó como el ’cantinero de Calderón’, pensando, tal vez, que México Libre si sería aprobado.



En otra historia, Margarita Zavala, candidata frustrada a la Presidencia de la República, departía con su hijo Luis Felipe en el restaurante Estoril de Polanco, el pasado lunes, se le veía pletórica, radiante, festejando por anticipado el registro de México Libre, el partido con el que buscaría nuevamente llegar al cargo que ya ostentó su esposo, Felipe Calderón. La animada conversación fue interrumpida cuando una ex diputada se acercó a su mesa, la felicitó y le comentó que ella y un grupo de mujeres, sin partido, estarían dispuestas para acercarse a su partido y respaldarla en sus propósitos. Margarita sonrió, agradeció la deferencia y se dijo dispuesta a revisarlo. Un buen augurio para la semana que terminó en lamentaciones, acusaciones y descalificaciones que llegaron hasta el Presidente López Obrador, el que fue señalado por Zavala como la influencia que orilló al INE a negarle el registro a México Libre.



Incluso señaló que el Ejecutivo quita méritos a las mujeres, ya que el partido lo encabeza ella y no su marido Felipe Calderón. La razón argumentada por el INE es que el 8 por ciento de su financiamiento no estuvo clarificado.



Otra historia más es la de Fernando Manzanilla, el activo diputado federal del PES, partido que se encuentra sin registro federal y estatal en Puebla. Fernando renunció a la coordinación de la bancada en el Congreso de la Unión, para ser secretario general del gobierno estatal, primero del priista Guillermo Pacheco y después del morenista Luis Miguel Barbosa y ahora busca la nominación a la alcaldía de Puebla.



Sin partido por el cual contender, Manzanilla analizaba la conformación de una alianza, ya que cuenta con una buena base de aceptación entre el electorado de la capital poblana. El PES, ahora convertido en Encuentro Solidario (mantiene las siglas) sí aprobó el examen y podrá competir en 2021 y Manzanilla podrá ser el candidato a la alcaldía capitalina.



Las historias de estos personajes van de la mano con lo ocurrido el pasado viernes, cuando el INE, mostró su independencia y su presidente Lorenzo Córdoba quedó chamuscado por todos lados.



El presidente del INE ha sido fuertemente cuestionado por el Ejecutivo federal y ahora lo es por aquellos que no aprobaron el examen y que antes destacaban la autonomía del organismo electoral y hoy cuestionan su transparencia y claridad.



Tres de los partidos a los que se le negó el registro son respaldados por personajes de alto voltaje en la política nacional: Redes Sociales Progresistas, cuyo presidente es Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, se le cuestionó la afiliación masiva de maestros; México Libre conformado por la dupla de Felipe Calderón y Margarita Zavala, el financiamiento no clarificado y a Fuerza Social por México se le encontraron inconsistencias en la afiliación.



Solamente el nuevo PES (antes Encuentro Social y hoy Encuentro Solidario) de Eric Flores obtuvo el registro y podrá competir en 2021.



