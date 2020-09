Pasar al amarillo no significa que la pandemia terminó: HAF

*Se beneficiará la economía, reconoce Esteban Albarrán Mendoza

*Segundo informe de Toño Gaspar y la obra pública



Cierto es que pasar al color amarillo en el semáforo epidemiológico es un alivio para los empresarios y para la población misma, que así retornarán a un porcentaje de sus actividades.

Pero no hay que confiarse, y seguir las indicaciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores, porque como bien lo dice: esto no significa que ya terminó la pandemia.

Por lo tanto, hay que seguir usando cubrebocas, lavarse las manos continuamente con agua y jabón o con gel antibacterial, así como mantener la sana distancia y evitar lugares concurridos, como bien señala Astudillo Flores.

Para pasar de Naranja a color Amarillo tuvo que reducir el número de camas Covid utilizadas y ofrecer datos de menor número de contagios y fallecidos.

Sin embargo, nadie está exento de ser contagiado al salir de casa, o incluso sin salir de ella, si algún familiar tiene que ir de compras o a laborar.

Y en el peor de los casos, cuando alguien sale de fiesta o a echar copa con los amigos.

Esperemos que la población asuma su responsabilidad en la contención de la enfermedad y no se presente un rebrote en los meses de invierno, como algunos creen que puede pasar.

Por ello y para reforzar las acciones preventivas, el gobernador convocó a las y los presidentes municipales a trabajar y vigilar que se cumplan lo establecido por las autoridades sanitarias para inhibir los contagios masivos por coronavirus, principalmente en el tema de los bares y centros nocturnos.

Al respecto, muchas voces se han escuchado en sentido positivo acerca de este cambio, como la del presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, quien festejó que Guerrero haya realizado llegado al color amarillo en el control epidemiológico del Covid-19.

En su opinión, esto resultará benéfico para gradualmente ir aumentando la reactivación económica de muchos sectores productivos y de servicios, que la han pasado mal a causa de la emergencia sanitaria que se vive aún.

Albarrán Mendoza destacó la parte humana al reconocer que gracias a esto, miles de familias podrán tener la oportunidad de tener más ingresos al reactivarse, en una mayor medida el sector turístico y la movilidad social.

Así, las empresas que brindan estos servicios podrán captar más turistas y mostrar mayor actividad económica, que gradualmente fortalecerá a los guerrerenses en su economía.

SEGUNDO INFORME DE TOÑO GASPAR Y LA OBRA PÚBLICA.

Si hay alguna manera de tirar los dichos de los críticos son los datos duros, como los que ofrece el gobierno de Toño Gaspar, quien ha invertido en obras para el municipio, algo más de 525 millones de pesos.

Es decir, en ese rubro ha cumplido una de sus promesas de campaña, por lo tanto el Gobierno de la Gente está cumpliendo lo prometido.

A través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), en 2018, 2019 y 2020, el municipio ha recibido una inversión de 525 millones 138 mil 594 pesos, que se han reflejado en obras importantes para la gente.

Eso ha permitido construir 68 obras en 2018; mientras que el 2019 se realizaron 187.

Para este año se presupuestaron 247 obras, con una inversión de más de 277 millones de pesos.

Sumados esos datos, y a dos años de haber iniciado el Gobierno de la Gente, han realizado más de 500 obras, en los lugares donde la población más las necesitaba.

Los rubros atendidos son: agua potable, saneamiento, electrificación, infraestructura educativa, salud, urbanismo.

Y destaca la apuesta que hace el municipio en la educación, ya que para lograr un mejor futuro para la niñez, en el segundo año de gobierno se invirtieron más de 28 millones en la construcción de 17 aulas educativas, bardas perimetrales y 19 techados escolares.

Pavimentación de calles suman 128 obras, así como dos puentes peatonales: uno en la comunidad de San Miguel, en la sierra, y otro en la colonia Emiliano Zapata de la capital, y un puente vehicular de dos carriles en la localidad de San Cristóbal.

De igual manera se mejoraron las instalaciones de la feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, y se ha manejado de manera responsable los residuos sólidos, donde se invirtieron más 4 millones de pesos en la ampliación del centro integral para la disposición final de los residuos sólidos.

No hay mejor manera de cerrar la boca a los críticos que dando a conocer los datos duros de lo realizado en este año de gobierno.