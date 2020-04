Pascual Charrez corre a 10 empleadas por no hacer proselitismo a favor de su hermano Vicente.



- Resultó misogino y prepotente el edil.

- Esto en plena contingencia provocada por el brote de coronavirus.



Redacción



En lo que es considerado como un acto de misoginia y prepotencia, Pascual Charrez Pedraza Presidente Municipal de Ixmiquilpan despidió sin justificación a 10 empleadas de diversas áreas y 3 trabajadores a quienes entre el lunes y este viernes entregó sus notificaciones de que estaban dados de baja por negarse a hacer promoción proselitista a favor de su hermano Vicente Charrez, líder de Avance y aspirante del PT a la presidencia de Ixmiquilpan.



El despido masivo de mujeres, se da enmedio de la contingencia mundial por el brote de coronavirus y sin tomar en cuenta el ordenamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador a dueños de empresas y funcionarios a no hacer despidos laborables.



Mostrando un rostro inhumano, Pascual Charrez corrió a las mujeres sin importarle que muchas de ellas son madres de familia y madres solteras.



En redes sociales los afectados han denunciado que el controvertido edil se molestó por su negativa a ir a comunidades del municipio para entregar volantes y hacer reuniones para ofrecer obras y otras cosas con fines proselitistas que la ley define como actos adelantados de campaña ilegales a favor de Vicente quien aún no es designado como candidato del PT.



Revelaron que Pascual les ordenó que realizarán esas actividades en horario laboral lo cual es ilegal.



Advirtieron que acudirán a todas las instancias legales para denunciar el abuso.