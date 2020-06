Pascual Charrez niega ser parte de grupo delictivo Los Hades

Pascual Charrez niega ser parte de Los Hades.



Redacción



En conferencia de prensa realizada esta mañana en la Sala de Cabildo, el presidente municipal de Ixmiquilpan Hidalgo, Pascual Charrez Pedraza aseguró que no es integrante del grupo delictivo Los Hades tal como fue acusado el jueves en la Mañanera por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.



Dijo que quien quiera que haga una acusación ’así sea el gobernador o el presidente de la República si hacen algún señalamiento están obligados a comprobarlo’.



Dio a entender que no teme ser detenido al afirmar que ❞𝘃𝗼𝘆 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲, 𝗽𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗯𝗼 𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗮 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼❞.



Pidió que no lo acusen tras reiterar que no pertenece a los Hades.



❞𝗦𝗶 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗺𝗶 𝘃𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗮 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗼 𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗻, 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲❞.



Puntualizó que esta dispuesto a colaborar con las autoridades estatales y federales en todo tipo de investigación que se realice en materia de seguridad y en particular de este caso.

Pascual Charrez Pedraza “A la hora que me pidan declaraciones siempre diré lo mismo, que no tengo nada que ocultar ni esconder".