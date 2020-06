Pascual Charrez presenta a prima de "El Carnalito" como nueva Primera Dama de Ixmiquilpan, Hidalgo.

Hace arranque de obra con funcionarios y acarreados pese a contagio acelerado de Covid 19.

Aprovechando la ceremonia del arranque de una obra, en la que pese a la fase de contagio acelerado del Covid 19 obligó a sus funcionarios a llevar a familiares quienes se aglomeraron sin guardar la "Sana Distancia", Pascual Charrez Pedraza, Presidente Municipal de Ixmiquilpan presentó a Aylin Jahuey Arellano como su "nueva" Primera Dama.

Esto tras 5 meses del rompimiento con su ex esposa Susana Paz García provocada por la misoginia del edil y las diferencias ideológicas de la pareja.

La nueva Primera Dama, presume vivir con el edil en su casa de Villa de la Paz e incluso tener un hijo con él es identificada como prima de Marcos Arellano, personaje del barrio de San Antonio, más conocido con el mote de "El Carnalito".

En los oscuros sótanos del poder del municipio ha trascendido que la mujer, la cual le fue presentada a Pascual Charrez por el propio "Carnalito" poco a poco ha ido convenciendo a su pareja sentimental a entregarle la candidatura del Partido del Trabajo (PT) de la primer regiduría a su primo.



Por esa razón, en cuanto el proceso electoral para renovar las 84 alcaldías se reanude, Marcos Arellano alias "El Carnalito" será agregado a la planilla de candidatos del PT a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, como propietario de la nominación a la primer regiduría.



Esto siempre y cuando no se haga efectiva una orden de aprehensión en contra de Vicente Charrez, hermano de Pascual aspirante a la alcaldia por haber secuestrado y agredido a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal el pasado mes de febrero.

Y también si no es girada una orden de captura contra Pascual Charrez, denunciado la semana pasada por ser integrante de la banda delictiva de Los Hades dedicada al "Huachicol" así como a la venta de droga.