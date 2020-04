¿Pasear por el mundo ganando 13 mil al mes? regidora es cercana a dueño del PAN Hidalgo

La regidora de Tezontepec de Aldama, Yarid S. B., viaja a diversos países como Turquía, Emiratos Árabes, India y Alemania teniendo con un único sueldo de 13 mil pesos mensuales.



En redes sociales, la regidora dio a conocer todos los viajes que realizó desde julio de 2019 a Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria y Suiza.



En respuesta a lo anterior, Pedro Porras, alcalde de Tezontepec de Aldama, informó que dicha regidora, identificada con el grupo del panista Asael Hernández Cerón, hace acto de presencia las sesiones de cabildo, sin embargo se ausenta en eventos oficiales y no realiza actividades distintas a cobrar su salario, comentó.



De acuerdo con la información financiera que ofrece el municipio a través de su página institucional, la regidora percibe una dieta mensual de 13 mil 772 pesos.



A través de la página de internet Despegar.com, cotizaron el costo de un viaje redondo de la Ciudad de México a Estambul en dichas fechas, búsqueda que arrojó precios desde 15 mil 902 pesos hasta 23 mil 298 pesos, cantidades superiores a la dieta mensual de la edil.



Sin llegar a mencionar que su viaje se extendió a la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes, donde estuvo el 17 de febrero, y después a Nueva Delhi, en la India, que visitó el 20 del mismo mes; esto, de acuerdo con publicaciones que la propia Santiago Barrera hizo a través de sus redes sociales.



Tal situación generó varios comentarios entre los contactos de la regidora en redes sociales, quienes por ese medio le preguntaron cómo hace para viajar tanto últimamente, a lo que Santiago Barrera responde que ’es todo fruto de mi trabajo’.



Anteriormente la regidora fue señalada por un extrabajador del ayuntamiento panista de Pachuca de ser la encargada de recibir ’apoyos’ durante la campaña a diputado federal de Daniel Ludlow en 2018, esposo de la actual presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán. Joselyn Sánchez | AM NOTICIAS

La nota también señala que estos viajes contrastan con la dieta percibida por la misma, la cual asciende a 13 mil 772 pesos mensuales, los cuales, son verificables en el tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama. I. La regidora manifiesta en su punto 1 que es profesionista del área fiscal, con maestría y doctorado, actividad que desarrolla hace más de 7 años además de contar con negocios propios. Al respecto, el doctorado que señala no pudo verificarse en la página de cédulas profesionales de la SEP aunque bien pudo titularse sin tramitar su cédula. Sobre la institución donde hizo el posgrado, señalar que en la nota “Reclaman a SEP listado de desincorporaciones”, publicada por El Universal el 30 de mayo de 2003, refieren al Instituto de Especialización para Ejecutivos como “patito” por no contar con su RVOE, así como en otras notas periodísticas que pueden encontrarse en el buscador. Sobre su actividad empresarial, no es verificable que goce de algún ingreso adicional al del cargo público que ostenta, toda vez que no lo hizo público en la plataforma de transparencia correspondiente, así como tampoco lo tiene en su perfil de redes sociales (sin que ello signifique que sea cierto o falso, simplemente no se pudo constatar).

De acuerdo también con el alcalde de Tezontepec, Pedro Porras, dice que la regidora “no realiza actividades distintas a cobrar su salario” pues señala que aunque acude a las sesiones de cabildo, se ausenta de eventos oficiales. Esto, no significa que desarrolle o no actividades en la iniciativa privada, aunque sí se contrapone a la afirmación de la regidora sobre que desarrolla su cargo “de manera puntual y eficiente”, pues cobra un sueldo para dar servicio a la ciudadanía como el derecho a ser escuchados y llevar sus palabras al cabildo.



En ese tenor, señalar que como funcionaria pública, sus actos son sujetos también de escrutinio público, condición por lo que es de interés periodístico y para la comunidad la información de AM Hidalgo, retransmitida por EANoticias, medio que no omitió en ningún momento precisar la autoría de quien escribió la investigación.



II.



La regidora señala que “nunca ha recibido algún cargo público o privado para apoyar campañas políticas y que no tengo algún otro cargo público en un municipio distinto al mío”, en relación al enunciado que aparece en el último párrafo que dice “un extrabajador del ayuntamiento panista de Pachuca de ser la encargada de recibir ’apoyos’ durante la campaña a diputado federal de Daniel Ludlow en 2018”.



Tal párrafo contiene información difundida en la columna “*El Fantasma de la Casa Rule”, publicada por Alberto Witvrun en el Diario Vía Libre, información retomada para efectos periodísticos y no inventada ni por quien redactó la investigación -de AM Hidalgo- ni por quienes la retomamos en EANoticias.



III.



Por último, toda vez que los hechos narrados en la nota no pueden catalogarse como “Falsos” por lo anteriormente descritos, y que la información retransmitida es verificables en otros medios donde actualmente se encuentran disponibles, aunado a que se desempeña un cargo que es sujeto de escrutinio público, mismo que es esencial para las libertades democráticas y el derecho a la información de los ciudadanos, se anexa la réplica de la regidora, como es su derecho, con las aclaraciones de la contraréplica que éste medio consideró pertinentes para aclarar el asunto.