Patricio Borghetti dio positivo a coronavirus.

Luego de que hoy jueves por la mañana la conductora Odalys Ramírez, quien sostiene una relación con Patricio Borghetti desde 2011, confirmara su reciente diagnóstico por Covid-19, se dio a conocer que su prometido y padre de sus dos hijos, también se encuentra en la misma condición.



’Hola a todos. Ayer me hice la prueba del Covid-19 y salí positiva. Ya estoy aislada. Tomando todas las medidas con esta nueva información’, compartió Odalys en Instagram.



’Comencé a notar que tenía una falta de aire constante, al caminar, al estar sentada, incluso no podía ni hacer ejercicio, […] mi médico me dio un tratamiento, sí mejoraron los síntomas pero seguía sintiéndome mal, por lo que me recomendó realizarme la prueba’, comentó a su poco más de un millón de seguidores en la red social.



Luego de que Odalys confirmara su estatus, el también actor compartió un video en Instagram mientras se dirigía a hacerse la prueba de Covid-19. ’Con la novedad de que Oda le dio positivo por coronavirus. Estoy yéndome al hospital a hacer la prueba, la doctora dijo que había que asumir que yo también lo tengo. Pero por una cuestión de tener la certeza y dar claridad al asunto, voy a hacerme la prueba también’, fueron las palabras que el actor argentino compartió.



Ya por la tarde durante su programa en Grupo Fórmula, la comunicadora Paola Rojas dio a conocer que Borghetti fue diagnosticado por la enfermedad surgida en Wuhan, China que se ha expandido a gran parte del mundo poniendo en vilo a la población.



Alrededor de las 18:00 horas, durante la transmisión del programa en vivo -esta vez realizado desde su casa-, Paola Rojas, quien también se sometió a aislamiento voluntario luego de que Odalys, su compañera, revelara su condición de salud, recibió un mensaje con la confirmación de ’Pato’, como le apodan sus compañeros.



’Si bien no tuve contacto, no nos tocamos en mucho tiempo, porque ya veníamos aplicando ese protocolo en el programa de la mañana, pues sí estuvimos físicamente en el mismo espacio, y lo prudente y lo sensato es no salir de casa’, declaró Paola en Twitter.



Y aunque en un inicio Odalys Ramírez dio a conocer que su contagio se habría suscitado en territorio mexicano, se dio a conocer que Patricio viajó a Madrid de donde regresó el pasado 3 de marzo. Tomando en cuenta que el periodo de incubación del coronavirus es de alrededor de 14 días, el argentino radicado en México desde principios de la década pasada, bien pudo haberse infectado mientras estuvo de visita en España.



Destaca que Odalys actualmente participa en el programa de información de espectáculos ’Cuéntamelo ya’, perteneciente a la productora Televisa; mientras que Patricio es integrante del elenco de la competencia directa de la televisora, Televisión Azteca, donde interviene en el programa matutino de revista ’Venga la alegría’, por lo que se deduce que sus compañeros de ambas empresas deben vigilar de cerca su salud en los próximos días.



Además de Odalys Ramírez, el productor de Televisa, Miguel Ángel Fox, y el vicepresidente de entretenimiento y comedia de la empresa, Eduardo Clemesh, dieron positivo recientemente por este virus. Borghetti sería el primer caso confirmado proveniente de la empresa Televisión Azteca.



"Yo soy obsesivo compulsivo con las enfermedades y las normas de higiene y el antibacterial, y todo lo que se les ocurra, y aún así en mi casa nos dio. Ténganlo en mente’, confesó antes de recibir su diagnóstico el también cantante del desaparecido grupo DKDA, con semblante preocupado.