Paulette la historia olvidada

Netflix se encarga de revivir y recrear historias del pasado, de esas que se pensaba que serían grandes lecciones de aprendizaje, pero que finalmente se fueron desdibujando, siendo desplazadas por otras que muestran la negligencia e impunidad, así como el desprecio de las autoridades por la justicia.



La productora de series, documentales y películas nos mostró a Jeffrey Epstein, un multimillonario acusado de manejar una red de prostitución de menores y que durante años sostuvo una relación amistosa con el hoy Ppresidente Donald Trump y con varios personajes internacionales de fama y fortuna.



Ahora nos presenta un historia indignante en la vida nacional, donde se ataña también, aunque no en forma directa, a un presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien sus colaboradores y subalternos se encargaron de librarle de obstáculos la ruta hacia Los Pinos.



Se trata de esos episodios que no deben repetirse y de los que contantemente menciona el actual Ejecutivo federal sobre los abusos cometidos en el pasado.



La historia de la muerte de Paulette, una niña menor de cinco años, la que desapareció de forma extraña de su casa, siendo discapacitada motriz y que fue encontrada muerta en la cama, nueve días después de su desaparición. Algo extraño, pues se usaron binomios can-humano y diversas personas usaron esa habitación y cama sin percatarse jamás del cuerpo de la niña ni despedir éste ningún tipo de olor.



La investigación sobre el tema se cerró a los pocos días, aunque fue cuestionado en los medios y aparecían situaciones inverosímiles que no encajaban en el desarrollo de la misma.



En esta versión suceden cosas interesantes, con nombres de personajes que en menos de tres años serían importantes en la vida nacional y que fueron puntales dentro de la investigación: el entonces Procurador Alberto Bazbaz, el subprocurador Alfredo Castillo, el secretario de Gobierno Luis Enrique Miranda y un disminuido y, aparentemente, marginal Miguel Ángel Mancera, quien establece desde entonces los nexos con el equipo que gobernaría el país los que son señalados como parte del entramado que decide encontrar una explicación lógica para ellos e ilógica para los demás sobre lo sucedido con la muerte de Paulette Gebara Farah.



Pero más que nada expone las relaciones y contubernios que pueden existir (existen) entre gobernantes y poderosos personajes de la vida nacional y como se cuida y protege la ruta trazada para el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien ya para entonces se encontraba enfilado como amplio favorito a la Presidencia de la República.



Revivir la historia de la niña



Paulette nos remonta a lo que es ampliamente sabido de las relaciones entre algunos medios de comunicación y los poderosos hombres del gobierno. Hay un diálogo del supuestamente director de noticias de una televisora que frena a su reportera con la frase recuerda que el gobierno estatal es uno de los principales patrocinadores del canal.



Descarna también a ciertos medios de comunicación y periodistas o conductores de radio y televisión, sobre el uso de los espacios en programas de todo tipo.



Finalmente nos enseña las debilidades de los servidores públicos y de las relaciones humanas, los premios y castigos que recibieron unos y otros de los personajes protagónicos, el afán por sobresalir, para dejar atrás vidas oscuras y lo trepadores que pueden ser unos y otros.



De esos personajes vinculados a la investigación y resolución del caso el entonces Procurador Alberto Bazbaz que fue cesado por las inconsistencias del tema fue después titular de la Unidad de Investigación Financiera del gobierno federal y director del CISEN. Alfredo Castillo titular de la PROFECO y encargado de la Comisión de Seguridad en Michoacán y de la Comisión Nacional del Deporte, de la que se le sigue un procedimiento de investigación sobre el desvío de recursos.



Luis Enrique Miranda, el secretario de Gobierno fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto.



Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF y quien se sintió aspirante presidencial.



Ahí queda la serie y la historia de la niña Paulette, de su familia, de la política, la justicia mexicana y los tejemanejes de unos y otros.



