Pavimentación y red de agua potable para colonia Buenos Aires en Tezoyuca

Tezoyuca, estado de México.- Se llevó a cabo el arranque de obra de construcción de pavimentación en la Calle Girasoles, colonia Buenos aires.



En punto de las 10:30 horas el C.P. Edgar Uriel Morales Avila, Presidente Municipal de Tezoyuca acompañado de autoridades municipales, comité de agua potable y vecinos se dieron cita para presenciar de este momento que tanto habían esperado.



Durante su mensaje, el presidente mencionó ’estoy muy feliz de que comenzamos con esta obra, vamos a iniciar esta obra con la pavimentación y cambio de red de agua potable, esta obra se ha venido platicando desde hace tiempo, quiero que sepan que nuestro compromiso ha estado firme y el día de hoy se está cumpliendo, el gobierno municipal continúa buscando la gestión de recursos, para que existan más obras en beneficio de Tezoyuca.’



Además, agradeció el trabajo en equipo que se hace con su cabildo, quienes son los que autorizan para que estas obras se llevan a cabo, también agradeció a los vecinos interesados que siempre participan para mejorar su calidad de vida, como en jornadas de limpieza y apoyo.



Posteriormente se realizó el banderazo de obra, con el cual se inician por oficialmente estos trabajaos para esta calle.



Esta obra contará con:



• Rehabilitación De 160 Metros Lineales De Red De Agua Potable.

• Construcción De 320 Metros Lineales De Guarniciones.

• Construcción De 272 Metros Cuadrados De Banqueta Acabado Estampado.

• Construcción De 945.60 Carpeta Asfáltica.

• Construcción de 19 Tomas Domiciliaria.

• Rehabilitación De 22 Tomas De Descarga Domiciliaria Y Conexión A Drenaje.

• Rehabilitación De 4 luminarias.

• Colocación De Vialetas.



Estos trabajos comenzarán este 16 de octubre y se planean terminar el 14 de noviembre, con un aproximado de 30 días de labores.



El Gobierno municipal sigue apostando por mejorar la infraestructura y calidad de vida de todos y todas en Tezoyuca.



