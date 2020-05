Payasos Texcocanos piden ayuda al pueblo para sobrevivir en esta crisis por la pandemia

Soy el payaso Espagueti saludando a todas las personas que siguen a este grandioso portal digital Informativo Nacional, muchas gracias por la entrevista, pues bueno nosotros los payasos del municipio de Texcoco estamos participando en un movimiento nacional llamado "payaton"



Ello con la finalidad de estar buscando ayuda de todas las personas, empresas privadas, del gobierno para que se sumen a la causa de apoyarnos de forma económica o en especie para hacer despensas y entregarlas a los integrantes de este sector que por años se han convertido el alma de las fiestas infantiles e incluso de los adultos.



Esta noble causa es con la finalidad de ayudar a los payasos Texcocanos ya que muchos compañeros payasos pues, la estamos pasando muy mal porque no estábamos preparados con esta situación de la pandemia del Coronavirus y pues muchos de notros nos confiamos y ya llevamos dos meses sin trabajar.



Es por eso que surge este movimiento a nivel nacional buscando el apoyo de todas las personas para que con su apoyo le devolvamos la sonrisa a los payasos. Porque estoy seguro que muchas veces les hemos provocado una sonrisa. ¿Quien no se ha no se han divertido en las calles, en los parques en las fiestas infantiles con la actuación de un payaso?.



Pero hoy estamos pasando un mal momento, sin embargo como nosotros tenemos prohibido estar tristes o estar deprimidos, pues, por eso hemos decidido organizarnos y darles a ustedes un show de calidad y estamos transmitiendo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en la página de Facebook payatoon.



Así es que la invitación es para que nos miremos un ratito y los hagamos sonreír, pero recuerda que el payatón es a nivel nacional por lo que hoy estaremos en la calle Morelos 528 de la cabecera municipal de texcoco esperando sus donativos hasta las 10 de la noche.