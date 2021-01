PRIMERA PARTE



Paz, es el título de esta entrega, seguramente el más corto en letras que hallamos presentado en estos artículos designados en forma genérica como ’Comentario a Tiempo’, sin embargo esta palabra que lo corona, tiene el significado más profundo de todos los vocablos habidos.



Porqué ese título, porque Joe Biden en su discurso de investidura como el XLIV presidente de Estados Unidos, se comprometió ante sus compatriotas y ante el mundo.



’Sin unidad no hay paz, sólo furia y amargura. No hay progreso, sólo caos. Este es el momento histórico de enfrentar estos desafíos. Tenemos que enfrentarlos como los Estados Unidos de América’.



Esta frase la pronunció el flamante mandatario en uno de los pasajes más comprometidos de su alocución, cuando se refirió a un cambio real y contundente en la gran potencia, sin mencionar en ningún momento a la administración belicosa que se fue derrocada, vencida por su actuación oprobiosa



Después de referirse a los actos violentos ocurridos en el sitió preciso donde momentos antes había juramentado cumplir con la constitución, Biden preciso de esta manera su compromiso:



’Pocos momentos han sido más desafiantes para nuestra nación. Y hablo del impacto de la pandemia del coronavirus, del grito de justicia racial.



Tenemos que confrontar la supremacía blanca, el terrorismo doméstico. Para restaurar el alma de Estados Unidos se requiere más que palabras.



Pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Unidos para luchar a los enemigos que encaramos: ira, extremismo, falta de empleos, de esperanza.



Las fuerzas que nos dividen son profundas, reales, pero no es algo nuevo. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre la idea de que todos somos iguales, y la realidad del racismo.



Con la unidad podemos hacer cosas importantes. Podemos hacer de Estados Unidos una fuerza que dirige el bien en todo el mundo’.



Ese es el significado exacto, intrínseco de la paz, sí, porque la paz es amor, es entrega, es entendimiento, es igualdad. Ese es el reto y el compromiso que adquirió Joe Biden, acompañado de la primera mujer vicepresidenta, Kamala Devi Harris, además de color cuya acepción está implícita, para pacificar a su nación y trabajar por asegurar la paz mundial.



Tengamos presente que después del sacrificado John Fitzgerald Kennedy, Joseph Robinnete Biden Jr., es el segundo presidente católico en la historia de la gran potencia.



La ceremonia de cambio de poderes llevada a cambio en la explanada del Capitolio, escenario que fuera de la criminal y mortífera irrupción de los trumpistas, además de cívica fue altamente religiosa.



El hombre creyente juró apoyando su mano sobre una Biblia que pertenece a su familia desde 1893, mientras era sostenida por su esposa Jill Tracy Biden, Confiemos en que tendrá siempre presente la frase fundamental del ’Himno de los Ángeles’: ’Paz en la tierra entre los hombres de buena voluntad’.



Por cierto y es pregunta: ¿Ya le echaron agua bendita a ’La Casa Blanca’. CONTINUARÁ.



