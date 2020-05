PECADO CAPITAL

1 Yuan chino = 0,1416 dólares

1 Dólar estadounidense = 7,0601



Este panorama da cuerda a quienes no tenemos nada mejor que hacer en esta cuarentena y echamos a volar la imaginación. Así pues, so pena de pasar como ignorante en el tema, hago el siguiente comentario.



Me parece que se acerca el momento de mover piezas que el gobierno mexicano todavía no contempla, o que tal vez ya lo hizo, pero no lo dice, con eso de que anda que no confía ni en su propia sombra, pues ya no se sabe. El asunto es que hay miles y miles de mexicanos que importan, ufff cantidad de productos de China, sin considerar al mal llamado comercio informal, que lo único informal es que no le rinde cuentas al Estado, pero bien que alimenta y saca de apuros a millones de familias mexicanas.



Desde luego, no es gratis que los chinos le den más valor al peso mexicano, pues al tipo de cambio lo ubican de la siguiente manera: 1 yuan = 3.45 pesos mexicanos. Como que se mira muy bonito para ser verdad. Aunque tal vez, nos quieren medir, para ver si somos capaces de darle la espalda a USA y apoyar a China al 100 %



Algo que a simple vista le conviene a López Obrador si lo sabe aplicar bien, que igual sería en un panorama entreguista, eso evitaría la balcanización del país, porque si los estados del norte se separan de la federación, entonces sus operaciones serán en dólares y se irán a la quiebra inevitablemente. Y si se quedan, no van a lograr mucho con la revisión del pacto fiscal, pero se pueden mantener estables y ganar un poquito más frente a sus socios del norte.



Por otro lado, este aire tampoco es muy favorecedor que digamos para nuestros artesanos, recordemos que los chinos son fanáticos de copiar modelos, estilo, diseños y están a la vanguardia con artículos de primera necesidad en cada una de nuestras tradiciones, desde la recién pasada día de la Santa Cruz, 15 de Septiembre, Día de Muertos y Navidad. Esto significaría que el producto nacional será más caro que el chino, empezando por los costos de producción. La colonización cultural tomaría tintes orientales, quizás un poco más agresivos que la actual, algo de lo que por cierto, poco o nada se habla en los medios de comunicación. Y no me consta que sea materia de estudio en antropología social.



Siguiendo con las especulaciones, el resumen que muestra hoy el economista no lo respalda con alguna nota en particular, que de hecho la última es del pasado 20 de febrero, algo que llama la atención, porque si China está ofreciendo ese panorama de la devaluación del dólar frente al yuan, entonces tenemos otro problema igual de especulativo: ¿exactamente qué planea China para México y el mundo?



Considerando que China por ahora no controla la metalurgia, ni la extracción minera, pero, ¿qué tal si ha puesto los ojos en el oro y en otros minerales que aún le quedan a nuestro país? Desde luego no se trata de hacer un tipo "sálvese quien pueda", en política demostrado está que todo se hace por dos razones, dijera el guionista Javier Olivares, por honra o beneficio, y en este caso, EU ha sido nuestro compañero natural de toooda la vida. ¿Aplica la de "más vale viejo conocido, que nuevo por conocer"?



Mi amigo Luis Román Díaz González, catedrático de la UNAM, me dice que –’no es tan sencillo. USA desde cuando hizo la doctrina Monroe "América para los americanos", no ha dejado qué ningún país latinoamericano tenga grandes lazos comerciales con Japón y Europa. Eso le pasó a Díaz y a Huerta que quisieron ayuda de Inglaterra y Alemania. Y no va a perder 200 de dominación así de fácil... USA no es un enemigo fácil de vencer. Fidel Castro lo comparo siempre con Roma’.



Ok si, agregando que para variar la inteligencia de nuestro presidente es de un IQ como de 0.000000 hasta que se te hinche el dedo. El cuento no es que quiera EU dejar que México cambie de aires, sino que pensando que una vez que China haga la oferta, México decida arriesgar las pocas ’chorcolatas’ que tiene.

Al tiempo mis queridos lectores, ’comelémos otla vez alos’ o nos quedaremos como el chinito, ’nomás milando...’



Que hablando de arroz, habría que investigar, qué está haciendo justo ahora el IRRI (International Rice Research Institute) en Filipinas, que es allá donde se encuentra, y cuáles son sus números. Recordemos que el IRRI, es el mayor colector de semillas y arroz y variedades de éstas, en el mundo, y que es la fundación Rockefeller uno de sus benefactores (entre líneas léase dueño, socio mayoritario).

Pienso que es ahí donde la puerca tuerce el rabo, en la cuestión alimentaria. ¿Se lo ha preguntado alguien? Creo que ese será el as bajo la manga. El que tenga comida, ganará la guerra y será el dueño del mundo.



Nota: PECADO CAPITAL es un comentario especulativo en razón de información preliminar que circula en internet, respecto a un tema en específico. Es por lo tanto un artículo de opinión y el consumo es directamente responsabilidad de quien lo lee. La circulación de PECADO CAPITAL está sujeta a los tiempos en los que surja un tema de interés para la autora.