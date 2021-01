Pedagoga, 29 años, nueva cara en los banquillos de liga Mx femenil

+Primera mujer en tomar la dirección técnica del equipo León en siete torneos



+El futbol ’es de capacidad y quien esté mejor preparado tendrá un lugar’, sostiene



+Dominado por varones, cada vez más mujeres ganan espacios en el balompié de mujeres



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Sin ápice de duda que el futbol ’es de capacidad» y quien esté mejor preparado «tendrá un lugar’ y con un perfil de entrenadora y pedagoga, Scarlett Anaya se convirtió en diciembre en la primera mujer en tomar la dirección técnica del club León de Liga Mx femenil. La entrenadora, con experiencia en campo amateur y clubes profesionales –Chivas y Atlas–, resaltó la responsabilidad que deben asumir las futbolistas dentro y fuera del campo, así como el respaldo económico que deben dar los equipos.



’Desde antes de ser parte de la Liga Mx me daba cuenta que algunas jugadoras deben ser más profesionales, representan a una institución, son ejemplo de muchas personas y deben comportarse como tal’, diagnosticó la estratega



Además, puntualizó, ’se han abierto muchas oportunidades en las etapas formativas y las nuevas generaciones no sólo deben aspirar a jugar en México, sino también a estar en Europa o Estados Unidos, apuntó al tiempo que indicó las responsabilidades de los equipos.’



Los clubes, analizó, deben solventar un poco más en el área económica, ’para que nosotras, como mujeres y futbolistas, podamos tener una vida con mayores comodidades, no me refiero a que sea más placentero, sino a poder vivir de esto. Se deben buscar alternativas, otros recursos.’



Originaria de Jalisco, esta experiencia representa un importante ascenso en su carrera, tras haber trabajado con equipos como Guadalajara y Atlas, haciendo análisis deportivo y como visora.



Anaya llega al banquillo de León con estudios de la Escuela Nacional de Directores Técnicos y la licenciatura en pedagogía e innovación de la educación, de la Universidad Panamericana. Ambos conocimientos le permiten plantear de diferente manera su acercamiento con las jugadoras.



La carrera de pedagogía la puede vincular como entrenadora porque hay muy poco material didáctico, metodológico, de planeaciones y aspectos técnicos y tácticos. Por mi carrera universitaria me han sugerido crear metodología para el futbol femenil o incluso un libro, destacó.



Anaya, de 29 años de edad, también será la estratega más joven de la Liga Mx Femenil, no obstante, tiene una amplia trayectoria al haber dirigido equipos juveniles, universitarios y tener incluso una escuela formativa en Guadalajara, así como haber sido parte del área de análisis deportivo de Atlas.



’Algunos dicen que soy novata, inmadura y que no podré con este proyecto, pero son comentarios negativos y sólo se convierten en un reto personal y profesional para mí. Claro que cometeré errores, pero serán los menos posibles y de estos también se aprende, lo mejor por hacer es demostrar mi capacidad’.



En un ámbito futbolístico dominado generalmente por hombres, Scarlett ha empezado a formar parte de la equidad de género en este medio y encontrar nuevos retos y oportunidades.



Ella apuesta por el talento local, aunque hay jugadoras que no tienen experiencia en la Liga, se conocen y saben representar a su equipo.



Eso sí, está orgullosa de representar al León y demostrar que es un equipo altamente competitivo, demostrado con trabajo. Lo considera un equipo de respeto, y sin olvidar que no hay rivales fáciles, ella segura que en el campo hay que proponer y marcar diferencias para ir sumando.



Su objetivo principal es ubicar al León nuevamente en la liguilla como lo hicieron en el Clausura 2019. Después de un torneo complicado en el Guardianes 2020, con cambio de técnico y 11 partidos sin ganar, Scarlett representa el primer cambio importante para el equipo.



Anteriormente se sumaron al equipo jugadoras con experiencia. Sin embargo, no se obtuvo el resultado esperado. Por ello, está enfocada y concentrada con la filosofía de ir partido a partido en busca del resultado positivo, teniendo claro con lo que se cuenta.



Anaya plantea varios sistemas de juego, entre ellos un aspecto ofensivo a partir del orden.



Scarlett debuta como entrenadora en una temporada donde habrá seis estrategas mujeres y cinco directoras deportivas en La Liga Mx Femenil, la participación más grande desde la creación del torneo en 2007.



’Me da mucho gusto y orgullo ver que cada vez somos más mujeres en este círculo. El futbol es de capacidad y quien esté mejor preparado tendrá un lugar’, sostuvo.



(Con información del diario La Jornada y portal de TV-Azteca)