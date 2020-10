Pediré a los presidentes de Texcoco, Toluca, Tultitlán o Metepec debatan con Enrique Vargas: Higinio Martínez

Texcoco, Méx., a 3 de octubre del 2020.- Luego de que hace unos días el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas aceptara debatir con el senador Higinio Martínez Miranda tras aprobarse la Ley Orgánica Municipal para disminuir la cantidad de regidores y síndicos en los ayuntamientos mexiquenses, éste último hizo público un ’reto’.



Durante una entrevista con, Martínez Miranda dio a conocer su decisión de invitar a los presidentes municipales de Texcoco, Toluca, Tultitlán y Metepec para debatir con el panista.



’Quiero decirle al señor que le pediré a algunos presidentes municipales debatan con él porque este es un tema municipal. Ya habrá oportunidad de debatir en otras ocasiones y sobre otros temas, pero esto es con los alcaldes’, dijo.



Convencido de que estos presidentes municipales confirmarán que la iniciativa significa el ahorro de millones de pesos que ’actualmente se distribuyen en salarios, prestaciones, apoyos, bonos, gasolina, carros’, Martínez Miranda exhortó al panista para que presente sus propios números, como de igual manera lo efectuarán los presidentes municipales citados para obtener las cifras de ahorro municipal del Estado de México.



Además le sugirió escoger a uno, o dos o tres ediles para debatir.

Señaló que dada la forma en cómo gobiernan los panitas, ’gastan mucho dinero, un ahorro de 6 millones de ahorro tal vez no es mucho, pero que le pregunten a las colonias de Huixquilucan donde no hay luz, drenaje o agua, a ver si no sirven para esas necesidades’, señaló.



Calificó de irresponsable que los panistas, en boca del edil Enrique Vargas argumenten que el senador desconoce de cuánto será el ahorro, ’no hay otra forma de demostrarlo que viendo los papeles.



Tiene que ser municipio por municipio, porque existe una autonomía en las finanzas, un manejo libre de la hacienda municipal’, explicó. Y refirió que los números exactos saldrán a través del debate.



De acuerdo con el senador, se calcula un ahorro de alrededor de mil millones de pesos al año para todo el estado de México, por lo que denegó categóricamente que ésta haya sido una medida antidemocrática, ya que permitirá se cuente con más dinero para obra pública, servicios, escuelas, áreas deportivas, ’Cuando disminuye el número de regidores no afecta la gobernabilidad de un municipio’, puntualizó.