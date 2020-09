Pedunlo Político

¡ En nuestro sistema electoral es por la representación con los partidos políticos a través de la política con nuestra democracia .!

La mano invisible del poder por grupos de intereses ’GAP-EDOMEX ’

• Las características de perfiles: honesta, con identidad,arraigo, y de buena fama social de su región. La vocación de servicio con eficiencia y eficacia. "No más compadrazgos"

• Si a las reglas Clara de participación ciudadana local

• El reto ser partido de alternativa en el 2021

El valle de México olvidado y marginado a causa de intereses cúpulas enquistados en el poder público. La resolución del INE de pasar de los 5 partidos para su registro el partido en encuentro solidario lo obtuvo .La la nueva alternativa social en cada región del país con la participación renovación del congreso federal ,local y 125 municipios con sus regidores eliminados al 45 % de facto por morena en el 2021 .La visión de acciones colectivas de perfiles y personas honestas que permita romper esquemas de concentración de poder de los entes políticos estigmatizados de corrupción e impunes que han propiciado desigualdad social con atrasos de desarrollo de cada distrito del país a causa de la concentración centralizado de poder .

La obtención de este partido de la alternativa de expresiones territoriales con identidad y arraigo sea loa esperanza de nuevos métodos de hacer política cercana a la gente. Su líder nacional del PES, Hugo Erick flores, y a causa de esta pandemia que está infectado, muy amigo de Horacio Duarte Olivares con ’EL GRUPO DEL GAP-EDOMEX " 2018. La balanza de decisión con un verdadero proyecto con los cristianos, ya que la anterior dirigencia no cumplió los acuerdos llegando al poder en el 2018.

Hoy las circunstancias han cambiado en poder hacer política regional ,reafirmar su registro como partido nacional, no se ha podido formalizar en el estado de México su dirigencia ,se menciona varios ,pero el más viable el profesor Jorge de la Vega texcocano y con una coalición de facto con las agrupaciones políticas sociales ,permita ser competitivos y así con candidatos de perfiles honestos ,eficientes en su quehacer político , el estado de México consta de 125 municipios ,45 diputaciones locales y con acuerdo nace otro distrito federal 42 , el gobierno es priista por el gobernador Alfredo de mazo ,así como ser el primer estado de la lista nominal de más de 11 millones de electores ,en el proceso electoral serán perfiles de honestidad y arraigo en cada municipio ,distrito.

La traición de Morena de reducir la representación de sus regidores, síndicos al 45 %, violentando el artículo 115 constitucional por una reforma secundaria de la ley orgánica municipal del Edomex. El costo político se expresara de una sociedad liquida en esta elección del 2021. Lo visible por las agendas del poder y colusión de poderes legislativo con grupos de intereses .lo invisible de actuar a espaldas de su partido y provocando la acción de la participación política y el latente abstencionismo. los intereses territoriales de poder controlados por el gap-Edomex ,con su candidato a la dirigencia nacional de mario delgado carrillo con sus padrinos como Higinio Martinez Miranda (TEXCOCO),Horacio Duarte ,Delfina Gomez ,Ricardo Moreno(TOLUCA) ,Maurilio Hernandez(TULTITLAN) ,el operador del poniente del Valle de México y que representa la mayoría en el congreso local del Edomex ,que votaron a favor a reducir los regidores y síndicos de 768 regidores y síndicos.

El argumento es por austeridad administrativa, violando la representación territorial de la población. La baraja política en el valle de México se menciona posibles alternativas Sí. Partido encuentro Solidario por el 2021. ¡No más acuerdos invisibles de caciques y Maniqueo de la población ! la visión de desarrollo sustentable para todos ¡ ...