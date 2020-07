Pega conflicto a Visit Mexico

www.guerrerohabla.com

Ciudad de México. 29 julio 2020- La estrategia digital para la promoción turística del país, a la que tanto apuesta la Secretaría de Turismo (Sectur), se ha visto afectada por la suspensión de la plataforma Visit Mexico a causa de un conflicto entre las empresas proveedoras, Braintivity Innovative Consulting y Tecnocen.com.



El problema comenzó desde el pasado viernes 24 de julio cuando al ingresar al sitio se redireccionaba a un aviso sobre su suspensión argumentando una falta de pago.

Sectur requirió una explicación de la interrupción a Braintivity Innovative Consulting, empresa a cargo de la administración y operación de la página, a lo que ésta respondió un día después, el sábado 25, que se trataba de un hackeo.



No obstante, la página cambió de leyenda por un aviso que señala directamente que no se trata de un hackeo, sino de una cuestión de falta de pago e incluye enlaces a un documento que evidencia el conflicto entre las dos empresas dedicadas al funcionamiento de la plataforma: Braintivity, para promoción y difusión, y Tecnocen.com, su proveedora de infraestructura digital para los dominios web.



En la misiva, con fecha del 17 de julio, el representante legal de la compañía responsable del uso de la marca México refirió amenazas de parte de Tecnocen.com respecto a suspender los servicios contratados con el argumento de una falta de pago.



Asimismo, requirió la entrega formal de dominios, contraseñas, información y demás activos para el 18 de julio, y apuntó que de no ser así y si se ejecutaba cualquier afectación a las plataformas tecnológicas se procedería a la denuncia correspondiente por posesión ilegítima.

Agencia reforma