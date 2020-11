Pelé a Maradona: ’Mi gran amigo, siempre te aplaudiré»

+El Diez agradeció las felicitaciones y muestras de cariño de fans, jugadores y otras personalidades



Ciudad de México (BALÓN CUADRADO/agencias).- Diego Maradona se dio el gusto de celebrar su cumpleaños 60 en la cancha, su lugar favorito en el mundo –aislado desde el martes pasado por, presuntamente, estar infectado de coronavirus–, aunque lució cansado y apenas permaneció una media hora en el partido de su club Gimnasia y Esgrima La Plata.



Con cubrebocas y paso vacilante, Maradona ingresó al estadio Juan Carmelo Zerillo, en el que Gimnasia y Esgrima, del que es entrenador desde 2019, goleó 3-0 al Patronato, en la primera fecha del futbol argentino, tras ocho meses de suspensión por el Covid-19.



Sin público, con apenas un puñado de periodistas, fue recibido por Claudio Tapia, presidente de la Federación Argentina de Futbol, y otras personalidades del deporte.



Entre las felicitaciones que recibió, Diego resaltó en sus redes sociales un mensaje de Pelé, otro de los astros del futbol, quien en días pasados cumplió 80 años.



’Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. ¡Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y me hagas sonreír a mí también! ¡Feliz cumpleaños!’



Maradona, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986 y subcampeón en Italia 1990, fue acogido con las tribunas vacías, debido a las medidas de confinamiento por el coronavirus, que en Argentina ha dejado más de 30 mil muertos.



No obstante, el inmueble estaba decorado con varias banderas blancas y azules, los colores del club, con dedicatorias para el astro, saludado también con fuegos artificiales.



Sólo a última hora se confirmó la presencia del Diez en este partido en la ciudad de La Plata, pues estuvo aislado desde el martes por haber tenido contacto estrecho con alguien que se presumía estaba contagiado, pero que finalmente se descartó.



El Pelusa, que jugó en Argentinos, Boca Juniors, Barcelona y Nápoles, entre otros, se sentó en un sillón especial y aguardó el ingreso de sus jugadores, que vistieron una camiseta con la inscripción DM60 en el pecho.



Después de los saludos y al cabo de 30 minutos de juego, Diego se retiró.



Maradona reside en Brandsen, al sur de la ciudad de Buenos Aires, a solo 10 minutos de Estancia Chica, el polideportivo de Gimnasia. Allí ha pasado en la intimidad estos meses de confinamiento.



La casa está rodeada por un parque, cancha de futbol, piscina y asador de carne. Una de sus hijas, Jana, cultiva una huerta orgánica para que su padre pueda comer vegetales sin agrotóxicos.



Su entrenador y el médico le han organizado rutinas de bicicleta fija, aerobismo, guantes, gimnasia y kinesiología, con alimentación balanceada.



Fieles a su fanatismo, unos 500 hinchas se agruparon este viernes en un campo vecino a su casa y desde allí le cantaron para festejar su cumpleaños. Aunque las felicitaciones también llegaron de manera virtual y firmadas por otros ídolos del deporte.



El propio Maradona publicó en su cuenta de Facebook un video de 36 minutos con saludos de jugadores y ex futbolistas como Ronaldinho, José Mourinho, Fabio Cannavaro, el Pibe Valderrama, Marco Van Basten, Franco Baresi, Bobo Vieri, David Trezeguet, el ex atleta cubano Javier Sotomayor, estrellas de todos los deportes argentinos, ex compañeros de la selección campeona de 1986, entre otros.



Cristiano, goleador de la Juventus y capitán de Portugal, le grabó un video en el cual le deseó «lo mejor hermano, que vaya todo bien y que disfrutes de la vida.» Sólo faltó el mensaje de Lionel Messi, delantero de Argentina.



Maradona se mostró agradecido por las muestras de afecto y escribió un mensaje:



«Arranco mis 60 años con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias por su amistad. Este es el mejor regalo de cumpleaños que ustedes me podrían haber hecho.»



Su onomástico también fue la excusa para lanzar formalmente la campaña solidaria Las Diez del 10 junto a la Cruz Roja. Maradona subastará una decena de sus camisetas y con el dinero recaudado asistirá a los barrios pobres con alimentos, artículos de higiene y materiales de construcción para mejorar las canchas de futbol, ese terreno donde impuso su magia con el balón.