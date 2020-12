Pelé y Maradona, en equipo del siglo de France Football

+Está Franz Beckenbauer, pero no Johan Cruyff



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).- Los centrocampistas ofensivos Edson Arantes do Nacimento (Pelé) y el recién fallecido Maradona, lideran el equipo del siglo difundido ayer por la revista especializada France Football. Está Franz Beckenbauer, pero no Johan Cruyff.



La polémica sobre los mejores futbolistas de todos los tiempos quedó zanjada con la elección de lo que la publicación decidió llamar Balón de Oro Dream Team y donde Latinoamérica contribuyó con cinco jugadores en un formidable once con una formación 3-4-3 de lujo.



El selecto grupo presenta a la leyenda rusa Lev Yashin bajo los tres palos, con el cinco veces mundialista brasileño Cafú como zaguero derecho, el alemán Franz Beckenbauer de central y el inolvidable italiano Paolo Maldini por el costado izquierdo.



La franja central del campo derrocha talento, con los medios defensivos Xavi Hernández, de España, y Lotar Matthaus, de Alemania, mientras el ícono brasileño Pelé y el astro argentino Maradona, habilidad y potencia pura, son la mejor antesala para los tres de arriba.



Extrañamente no apareció Johan Cruyff.



Para el tridente de ataque la revista colocó a los dos mejores futbolistas del siglo 21, el argentino Lionel Messi (seis Balones de Oro, seis Botas de Oro y cuatro Champions) y el portugués Cristiano Ronaldo (cinco Balones de Oro y cinco Champions) por ambos lados, con el delantero centro Ronaldo Nazario, dos veces campeón del orbe (1994 y 2002), además de segundo máximo goleador en Copas Mundiales.



Para esta difícil selección, France Football encuestó a unos 140 periodistas especializados repartidos por todo el planeta, uno por país.



La conformación del equipo final se dio tras varias rondas de votación donde se hicieron ternas de jugadores, las cuales generaron mucha polémica.



Además, la publicación reveló otros dos equipos que nombró de plata y de bronce, con el objetivo de agasajar a grandes del balompié, ausentes en el privilegiado once del siglo.



La iniciativa se tomó luego de que no se entregó el Balón de Oro 2020 a causa de la afectación por la pandemia de Covid-19.