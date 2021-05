Pelean panistas y uno es acusado de incendiar el negocio del otro

La madrugada del miércoles varios sujetos rociaron gasolina y prendieron fuego a un negocio del dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ixmiquilpan, Alejandro Lugo Godínez; el dirigente acusó al candidato a presidente municipal de su partido, Edmundo Ramírez Martínez del incidente.



El dirigente municipal indicó que el incendio de su expendio de cerveza ubicado sobre el libramiento a Cardonal, cerca del crucero con avenida Adolfo López Mateos en el Barrio de San Antonio se produjo posteriormente de haber realizado sus declaraciones contra el candidato Edmundo Ramírez Martínez.



A ello, sumó el proceso de impugnación que lleva contra esa candidatura ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Manifestó que este recurso legal se debe a que el albiazul no cumplió con cada uno de los lineamientos internos, de tal forma que "hubo omisiones".



"Hemos solicitado que nos resuelva el Tribunal Electoral, dado que no vemos imparcial al Comité Ejecutivo Nacional del PAN", expresó. Señaló tener el número de expediente que está en manos de los magistrados. Puntualizó no tener enemistades, de tal forma que lo adjudicó el daño a su negocio a un tema político. Por ello, dijo, procederá penalmente por los daños cometidos. Con información de Alma Leticia Sánchez | EL SOL DE HIDALGO