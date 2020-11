Peligra duelo contra el Tri: Corea del Sur detecta 5 positivos de Covid

+Gerardo Martino manifiesta su total confianza en el tridente ofensivo de Jiménez, Lozano y Corona



+Tata da carpetazo a quienes rechazan llamados a quienes rechazan convocatorias al Tri



+Desde hace dos años Carlos Vela se muestra renuente a volver a vestir la camiseta nacional



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Mientras Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, expresó su confianza en Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Tecatito Corona para responder a las expectativas con el Tricolor, el duelo amistoso de hoy ante Corea del Sur está en riesgo de cancelarse debido a cinco infectados de Covid-19 en el cuadro asiático.



Cuando todo estaba listo para el partido entre México y Corea del Sur, en Viena, las alarmas se encendieron en el plantel asiático, luego de que dieron positivo a coronavirus cuatro jugadores y un integrante del staff, de acuerdo con el portal internacional Goal.



La selección asiática habría aislado a los elementos contagiados y haría pruebas al resto del plantel previo al duelo, por lo que decidiría en las próximas horas si cancela su participación o se presenta al compromiso contra el Tricolor.



El encuentro frente a Corea del Sur corresponde a la segunda gira de preparación que realiza México en Europa, donde también enfrentará el martes a Japón en la capital austriaca.



Gerardo Martino, timonel de los mexicanos, dejó claro en videoconferencia que Jiménez, Lozano y Corona son totalmente conscientes del momento que viven, no desconocen las expectativas sobre ellos como tridente en el ataque.



Para superar la presión que acecha a estos jugadores con la selección mexicana frente a los sudcoreanos, Martino apeló a la experiencia de cada uno de ellos con sus clubes.



’Conviven a diario con una presión alta. Raúl sabe de las necesidades del Wolverhampton, Hirving ha pasado momentos difíciles en el Nápoles y Jesús debe pelear con el Porto todos los años el campeonato (en Portugal), además tiene ahora la responsabilidad de avanzar a la Champions’, detalló.



Aceptó que si bien Corea del Sur y Japón no tienen logros históricos como Alemania, Inglaterra o Argentina, sí son rivales importantes y servirán para la preparación del Tricolor rumbo a Qatar 2022.



’Son los mejores (rivales) de un continente y acumulan resultados positivos ante selecciones importantes. Estos equipos han conseguido desde el reciente Mundial actuaciones relevantes y van a demandarnos una exigencia mayor, debemos tener una buena respuesta’, reconoció.



Martino reveló que Jonathan dos Santos está descartado para el compromiso frente a los surcoreanos, mientras Héctor Herrera está en duda.



Carpetazo a quienes rechazan llamados



El Tata fue claro para dar carpetazo a los casos de quienes rechazan las convocatorias al Tricolor, como Carlos Vela, al señalar que nadie es más importante que la selección.



’Estamos hablando de la representación mexicana de futbol, el equipo es más importante y grande que cualquiera de los componentes que hoy están, sea el cuerpo técnico, jugadores o dirigentes’, argumentó.



Indicó que si bien Javier Chicharito Hernández es convocable, en el caso de Vela es diferente y detalló que desde hace dos años hablamos y nada ha cambiado en su decisión de no jugar con el Tricolor.



’Uno pone las reglas del juego al inicio del proceso. Tuve contacto con cada uno de los futbolistas y les expliqué cómo era el proyecto. La conversación con Carlos (Vela) fue hace dos años, a partir de ahí el hecho de decir estoy o no es su decisión’, narró.



En contraste, reconoció el esfuerzo y liderazgo de Andrés Guardado, quien pese a estar lesionado asistió al llamado con la escuadra mexicana.



’Cuando se tiene a un líder con estas características, no nos podíamos permitir esta última gira del año en Europa sin Guardado. Hablé con Manuel Pellegrini (técnico del Real Betis), y me dijo que también es una pieza importante en su equipo’, explicó.



(Con información de Eréndira Palma, reportera del diario La Jornada. Foto cortesía Jam Media)