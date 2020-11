’Pelotudo, por qué no me dijiste antes’: albañil es viral tras construir habitación sin puerta y su reacción remece [VIDEO]

Ni los albañiles se salvan de las redes sociales, pues desde hace mucho tiempo los ‘expertos’ en materia de construcción han estado en el ojo público y hasta han sido duramente criticados por situaciones que ponen en tela de juicio sus destrezas y conocimientos.



Bien sea por Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, se han llegado a viralizar videos de los ‘maestros’ de obras cometiendo graves errores en el proceso de levantar paredes o al instalar cualquier tipo de elemento a la estructura. Este fue el caso de un argentino, que mientras colocaba ladrillo sobre ladrillo en la construcción de una habitación, no se percató de que no había dejado el espacio para la puerta.



Su compañero de labores, quien además grabó el gracioso momento, fue quién lo hizo darse cuenta de lo que ocurría. ’Acá estamos, con el cemento preparado, los ladrillos, tenemos todo. Con el ‘Sr. Cabezón’, gran albañil que hay acá en la obra. Fíjense cómo está terminando todo esto’, comienza diciendo.



’Hey, ‘cabeza’, una consulta. ¿Por dónde va a salir? ¿La puerta dónde la hiciste?’, le pregunta al maestro de obra quien al darse cuenta de lo que había hecho, le responde: ’La con... pelotudo, ¿por qué no me dijiste antes? boludo, ¿y ahora?’.



Este video fue publicado en la cuenta de TikTok de la usuaria @celestescilingo1 el pasado fin de semana y ya cuenta con más 1.2 millones de reproducciones.