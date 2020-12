Peluquero transforma a hombre sin hogar en todo un galán; increíble cambio se hace viral

João Coelho Guimarães es un hombre brasileño de 45 años que vive en las calles; sin embargo, su nombre ha causado furor en redes sociales, esto debido al increíble cambio de imagen al que se sometió con ayuda de un peluquero, pasando de lucir como un vagabundo a todo un galán y robando el corazón de milesen Instagram. Alessandro Lobo es un cantante que, debido a la pandemia, tuvo que emprender un nuevo negocio y eligió crear una peluquería, y él fue el encargado de transformar al hombre en una persona totalmente nueva. No podrás creer el resultado final.



En el increíble video que circula en redes sociales se puede ver a João antes de recibir un corte de cabello y barba, con una imagen sucia y descuidada debido a que el hombre no cuenta con un hogar para vivir. Según contó el mismo Alessandro, João pasaba por el negocio cuando se puso a platicar con él, y contrario a lo que hubiera hecho otra persona, el lo ayudó a cambiar su imagen con la intención de ayudarlo un poco a sentirse mejor y provocar un pequeño cambio en su vida, cambio que terminó siendo enorme.



"Fue espontáneo. Pasó por la puerta y tenía mucha barba. Pidió una hoja de afeitar. Lo conozco desde hace un par de meses, siempre pasa por aquí. Entonces, surgió la idea de darle un cambio de imagen", relató Alessandro. Luego del increíble cambio de imagen que quedó grabado en video, João rápidamente se volvió viral al convertirse en un hombre sumamente atractivo, cuya belleza estaba escondida debajo de toda su barba y cabellos descuidados, así como su ropa sucia. ¿A ti qué te pareció el resultado de este cambio de look? No puedes negar que fue impresionante.