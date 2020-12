Pemex cancela contratos a prima de López Obrador

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que rescindirá los contratos con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En un comunicado la paraestatal aseguró que el viernes pasado giró instrucciones para proceder ’a la rescisión de cualquier contrato en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participe directamente o en conjunto con otras empresas’.



Señaló que ’el presidente de México ha sido y es categórico en el sentido de que por ninguna circunstancia se permita la asignación de contratos a sus familiares’.



Pemex asegura que algunas notas periodísticas que dan cuenta de estos contratos -en alusión al reportaje de Latinus en el programa de Carlos Loret de Mola- ’responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos’. Y que por ese afán no informan de las acciones promovidas por el gobierno para fomentar la integridad y ética empresarial, así como para contrarrestar ’el fenómeno complejo de la corrupción en todas sus vertientes’.



La empresa detalló que durante la actual administración, Litoral Laboratorios Industriales ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, de las que resultó beneficiada en dos ocasiones junto con otras empresas. En la licitación #56230 fue en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy (tres empresas), y en la licitación #74607 fue en participación conjunta con las empresas Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis, y Gamatek.



Aclaró que en la licitación #74364, llevada a cabo en octubre de 2019, apareció el nombre de Felipa Guadalupe Obrador Olán, por lo que se le advirtió que no se le adjudicaría el contrato debido a la instrucción presidencial de no permitir la asignación de contratos a sus familiares. Igualmente, ’fue conminada a no continuar interviniendo en las licitaciones de Pemex’. Sin embargo, Felipa Obrador no avisó a Pemex que para esas fechas, su empresa también participaba en las licitaciones #74658 y #74607.



En otros tres procedimientos que aparece plasmado el nombre de Obrador Olán, se omitió reportarlo como ’dato sensible’ al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso, tal y como ocurrió en la licitación #74364 . Por ello, se realizará una ’investigación exhaustiva’ de la forma en la que se llevaron a cabo los concursos en los que participó la empresa de Obrador, con el fin propósito de determinar las responsabilidades que deriven de la no observancia a las instrucciones del presidente López Obrador y a los procesos normativos de la empresa.



Mencionó que Litoral Laboratorios, que fue constituida en 2006 en Ciudad del Carmen, Campeche, ha sido contratista de PEMEX desde el año 2013. En una etapa previa ha suscrito contratos con Pemex Exploración y Producción y Pemex Corporativo, con montos que van desde los 75 mil pesos a los 35 millones de pesos.



También, destacó que investiga la posibilidad de que la empresa ’haya prestado sus servicios en conjunto o en apoyo a​ otras empresas contratistas’ desde 2014 a la fecha.



Pemex advierte a la población que ’puede estar segura de que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento y sí un claro compromiso contra la impunidad. El sello de este gobierno es la honestidad, por lo que en Pemex redoblaremos esfuerzos para cerrar las ventanas a acciones irregulares o sospechas de malos manejos. Por eso actuamos con transparencia y así seguiremos procediendo’.



En su conferencia matutina del viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer los contratos que obtuvo su prima y aclaró que ’si un familiar hace algo indebido se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo’.