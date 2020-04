PEMEX debe rendir cuentas por el suministro del fármaco contaminado que mató a 9 pacientes: Castañeda



En el Hospital Regional de Villahermosa, adscrito a PEMEX, se suministró el medicamento contaminado a más de 50 pacientes: nueve han fallecido, cuatro siguen hospitalizadas y uno continúa en terapia intensiva



El senador Clemente Castañeda presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer al director de PEMEX; para que la Secretaría de la Función Pública investigue la compra del fármaco y para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determine las medidas de reparación integral del daño a las víctimas



Hasta hoy, nueve personas han fallecido y otras cuatro siguen hospitalizadas debido al suministro de un medicamento contaminado o adulterado en el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, adscrito a PEMEX, y, sin embargo, aún no se ha ofrecido una explicación puntual, ni un proceso de rendición de cuentas para que se deslinden responsabilidades, denunció el senador Clemente Castañeda.



"Una vez que México supere la crisis del COVID-19, no podremos dejar espacio a la desmemoria en un caso tan grave y delicado como éste; desde el Senado exigiremos que PEMEX rinda cuentas por estos hechos y se llegue hasta las últimas consecuencias", advirtió el senador.



El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, anunció que presentará un punto de acuerdo para citar a comparecer al director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, con respecto al suministro a más de 50 personas de este medicamento contaminado, denominado herina sódica.



Además, la propuesta contempla que la Secretaría de la Función Pública investigue el proceso de adquisición del medicamento y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determine las medidas de reparación integral para las víctimas y familiares de los afectados.



’Las irregularidades en el proceso de adquisición de este fármaco constituyen uno de los principales eslabones para conocer la verdad sobre estos hechos y deslindar responsabilidades’, puntualizó el senador.

"La Secretaría de la Función Pública deben investigar este caso a fondo porque se trata de corrupción en compras públicas, no podemos seguir teniendo un órgano de control omiso ante las irregularidades de esta administración, y menos cuando se trata de la vida de las personas".



El 27 de febrero pasado, se informó que pacientes en tratamiento de hemodiálisis estaban siendo gravemente afectados por el suministro de medicamentos en mal estado en el Hospital Regional de Villahermosa.



Según un comunicado oficial de PEMEX fechado el 3 de marzo, cuando fallecieron las primeras dos personas, los hechos se derivaron de la “administración de producto contaminado en el lote C18E881 con caducidad de enero 2021 del medicamento denominado Heparina Sódica”. Asimismo, la empresa señaló que “el reporte de laboratorio clínico revela el desarrollo bacteriano de Klebsiella spp en los cultivos de la Heparina contaminada. Los hemocultivos de los pacientes han sido positivos a la misma bacteria”.



Sin embargo, mientras PEMEX informa que dicho medicamento fue adquirido el 26 de febrero, la farmacéutica PISA se deslindó de responsabilidades al señalar que la medicina no fue suministrada por ésta.



“Hasta la fecha el Director de PEMEX no ha ofrecido una explicación puntual sobre los hechos, por lo que resulta indispensable emprender acciones para que exista un proceso de rendición de cuentas y se deslinden responsabilidades”, subrayó el senador Castañeda.



La Proposición con Punto de Acuerdo que presentará el senador jalisciense, plantea tres puntos:



1. Cita a comparecer al Director de PEMEX para que brinde un informe pormenorizado sobre los probables actos de corrupción que llevaron al suministro de heparina sódica contaminada.



2. Exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que investigue el proceso de adquisición del fármaco y cualquier irregularidad u omisión cometida por la Unidad de Responsabilidades de PEMEX.



3. También exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que, en coordinación con PEMEX, determine las medidas de reparación integral para las víctimas y familiares afectados.



Es cierto que PEMEX ya ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, quien a su vez ha atraído carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de la entidad, sin embargo, se debe profundizar sobre las causas que originaron estos hechos e identificar a los responsables, sostuvo el senador.