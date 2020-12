Pemex: Injusticia con Felipa Obrador

De acuerdo con Pemex, Litoral Laboratorios Industriales, en la que Felipa Guadalupe Obrador Olán es apoderada legal, ha participado en cuatro licitaciones públicas internacionales, resultando adjudicada en dos ocasiones junto con otras empresas. En la licitación #56230 fue en conjunto con Marinsa de México y Maren Marine Energy (tres empresas), y lo derivado de la licitación #74607 fue en participación conjunta con las empresas Movilab, Química Apollo, Mensuranda, Laboratorios ABC Química, Investigación-Análisis, y Gamatek

La empresa fue constituida en 2006 y desde el año 2013 ha obtenido los siguientes contratos: 428813911, con vigencia del 9 al 31 de diciembre de 2013 por un monto de 7 millones 500 mil pesos; 428814832, con vigencia del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, por un monto de 35 millones de pesos; 4800027919, con vigencia del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014, con un monto de 75 mil 780 pesos.

En la actual administración ha participado en cuatro concursos públicos internacionales y el servidor público responsable de verificar el contenido de las propuestas se percató que en la ’Manifestación de Vínculos de los Particulares’ estaba plasmado el nombre de la C. Felipa Guadalupe Obrador Olan. Lo anterior fue reportado por el Director General de Pemex al Presidente de México, la respuesta fue categórica en el sentido de que bajo ninguna circunstancia se permitiera la asignación de contratos a familiar alguno.

Si la empresa fue constituida hace siete años y ha participado legalmente en las licitaciones, por el hecho de ser prima del presidente, es una injusticia marginar a una empresa cuando no se sabía que el pariente iba a ser presidente de México, al menos que ya haya sido pactado el cargo y adelantado a su prima a establecer una empresa para realizar negocios con Pemex. Y si es así, ¿cómo es que hace siete años Felipa ya sabía que su primo iba a ganar las elecciones de 2018?.

TURBULENCIAS

Piden brincar el puente Lupe Reyes

El presidente Andrés Manuel López Obrador –y la jerarquía eclesiástica- pide a la grey católica no acudir en peregrinaciones ni romerías al Cerro del Tepeyac a visitar a la Virgen de Guadalupe como de manera ancestral se hace desde diversos rumbos del mundo, ni realizar las tradicionales posadas, Navidad, Año ni a celebraciones familiares ni con compañeros de trabajo, dado que el virus SARS-Vo-2 causante del covid, se encuentra incontrolable. Tarea titánica y gran esfuerzo de la sociedad suprimir tan arraigadas fiestas de fin de año…En Oaxaca se canceló la tradicional Noche de Rábanos y el Ayuntamiento canceló también el llamado ’túnel navideño’ que pretendía instalarse en el corredor turístico del Centro Histórico de la ciudad para capitalizar y hacer jugoso negocio con un público cautivo de miles de personas que transitan diariamente por el lugar, y en el que se encontraban involucrados funcionarios de la administración estatal que facilitaron su instalación. Afortunadamente el edil Oswaldo García Jarquín y el Cabildo detectaron que el negocio era un atentado no sólo al Centro Histórico, sino a la salud de los oaxaqueños, y decidieron cancelarlo con el aplauso del respetable. Hay, desde luego, diferencias políticas entre el edil de Morena y el Gobierno estatal del PRI lo cual es benéfico para la ciudad…En la zona mixe también hay inconformidad por el uso político del problema del agua que presuntamente ya fue resuelto; lo importante es que ya se solucionó el problema al margen de los intereses personales de los que intervinieron en su solución. Ocurre lo mismo con el pacto entre belicosas organizaciones sociales con el Gobierno estatal. Lo importante es que prevalezca la paz y se solucionen los problemas…

