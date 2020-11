Pemex solicita a empleados que devuelvan reparto de utilidades entregado en mayo

PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), está pidiendo a sus aproximadamente 270 empleados que devuelvan casi un millón de dólares de las utilidades que recibieron a principios de este año.



A los empleados de la unidad PMI se les dijo que si no pueden devolver los 19 millones de pesos de su participación en las ganancias de 2019 que recibieron en mayo de inmediato, la empresa requerirá una justificación por escrito, según correos electrónicos internos vistos por Bloomberg y dos personas con conocimiento de la situación, que pidió no ser identificado por temor a represalias.



Los fondos serán recolectados y depositados en una cuenta bancaria especial de PMI. En algunos casos, los empleados de PMI recibieron un archivo de Excel con los nombres de los colegas de su departamento y cuánto dinero debería devolver cada uno. Los correos electrónicos estaban redactados en términos vagos y ciertos empleados fueron encargados de aclarar los procedimientos, según las personas.



La participación en las utilidades es un derecho constitucional en México, y no quedó claro si PMI podría estar violando esto, dijeron las personas. Una portavoz de Pemex no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a principios de esta semana que está solicitando que los altos funcionarios del Gobierno devuelvan parte de sus aguinaldos. Pero dijo que sería de forma voluntaria y solo para altos funcionarios. López Obrador dijo que devolvería su llamado decimotercer salario, o aguinaldo, al Estado.