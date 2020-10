Peña Nieto no puede desmarcarse de Cienfuegos; el General ya había sido señalado por ’El Grande’ de brindarles protección: : Anabel Hernández

AFP)

Imagen de archivo (Foto: Omar TORR



Enrique Peña Nieto no podrá decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos, honestamente no podrá decirlo; como tampoco Felipe Caderón puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna, como hoy Claudia Sheinbaum no puede decir que no sabe ahora, al menos, quién es Omar García Harfuch.. y así podemos sacar una larga lista de funcionarios que actualmente, en este gobierno -no solo en el gobierno federal, de la Ciudad de México, en otros estados de la República- siguen enquistados estos funcionarios’, aseveró.



Es por eso que se preguntó si ’¿tenemos que esperar que Estados Unidos venga y los detenga a todos?’, destacó.



La periodista señaló que tras la detención del General Cienfuegos Zepeda, todo apunta a un maxiproceso en Estados Unidos, que incluye al ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, y al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.



Reveló que los mismos fiscales que llevan el caso de García Luna en una corte de Nueva York, Richard Donahue y Michael Robotti, son quienes están haciendo la acusación y solicitaron la detención de Salvador Cienfuegos.



’En una especie de megamaxiproceso que se está llevando a cabo en Nueva York, contra estos dos exsecretarios (Cienfuegos Zepeda y García Luna) del gobierno mexicano…. Eso es lo que me acaban de confirmar fuentes perfectamente informadas’, resaltó.



Anabel Hernández recordó que en su libro de ’México en llamas’ publicó cómo había una guerra intestina dentro de la Sedena, donde diversos generales se disputaban el cargo en esa Secretaría para el sexenio de Enrique Peña Nieto.



’Hablo que uno de los candidatos más fuertes (para ser secretario, en noviembre de 2012), era justamente el general Salvador Cienfuegos, el problema es que desde el 2005 había sido señalado por Sergio Villarreal Barragán, alias ’El Grande’, quien pertenecía al Cártel de los Beltrán Leyva, de brindarles protección’, enfatizó.



La periodista resaltó que ’El Grande’, aseguró que el Cártel de Sinaloa y después los Beltrán Leyva, tenían todo el apoyo y la complicidad para traficar drogas, de parte de Salvador Cienfuegos, quien en ese entonces estaba como responsable de la 9a Zona Militar, entre los años 2005 y 2007.



Salvador Cienfuegos Zepeda (Foto: Cuartoscuro)

Salvador Cienfuegos Zepeda (Foto: Cuartoscuro)

Narró que después, de que a Salvador Cienfuegos lo mandan a la 1a Zona MIlitar (2007-209), que confluye una zona del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y el Estado de México ’es ahí en donde el Cártel de Sinaloa, particularmente los Beltrán Leyva, reciben la protección de este general’, aseguró Anabel Hernández.



Anabel Hernández enfatizó que tanto Salvador Cienfuegos como Genaro García Luna, tenían negros antecedentes antes de llegar a sus puestos.



’Cuando Felipe Calderón decidió nombrar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal, él ya tenía información, tenía fotografías y videos de la gente de García Luna como Cárdenas Palomino y otros, recibiendo dinero del Cártel de Sinaloa, la tenía, lo sabía… No lo nombró no porque no sabía quién era, lo sabía.. y ahora le revienta en la cara este escándalo después de la detención de Genaro García Luna y ahora pretende decirnos que no lo sabía’, insistió.



’Sobre el tema de Salvador Cienfuegos… estaban los narcotraficantes, estaban las declaraciones ahí en la PGR escondidas, ocultas, en ese momento no querían hacerse públicas, pero están ahí esos señalamientos (...) había un montón de información dentro del Ejército, dentro de la PGR, a que apuntaba a que Salvador Cienfuegos no era una persona propicia para ocupar un cargo de la magnitud de ser secretario de la Defensa Nacional y aún así, Enrique Peña Nieto lo puso en esa posición’, puntualizó.



: