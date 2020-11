Peña Nieto olvidó DDHH y AMLO volvió a ingresar a evaluadoras internacionales

México ha regresado al pago de cuotas a organismos internacionales con un desembolso de más de 8 millones de dólares (aproximadamente 173 millones, al tipo de cambio de 21.16 pesos por dólar) y 333 mil euros (más de 8 millones de pesos al tipo de cambio de 24.84 por euro), entregados a 14 instituciones. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto estos pagos se suspendieron, bajo la justificación de ’austeridad presupuestal’, lo que entonces fue un desacierto diplomático, opinan expertos.



Información entregada a Contralínea, vía la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), indica que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha programado un ejercicio financiero para 2020 de 8 millones 179 mil 908.95 dólares (173 millones 086 mil 873 pesos) y 333 mil 023 euros (8 millones 272 mil 291.32 pesos), a asociaciones multilaterales como: la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL), la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y Almacenamiento de las Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, y una decena más.



De los datos entregados a Contralínea se desprende que los dos organismos con mayores cuotas pagadas son: la OEA, que recibió del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador un ’monto de contribución’ de 5 millones 521 mil 400 de dólares (116 millones 832 mil 824 pesos). Éste es el ’organismo regional más antiguo del mundo’, con origen en Washington, DC, Estados Unidos, constituido tras la Primera Conferencia Internacional Americana, de octubre de 1889 a abril de 1890. ’En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como ’sistema interamericano’, el más antiguo sistema institucional internacional’, indica en su página de internet.



Actualmente, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de América y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. ’Además, ha otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea’, menciona su página oficial.



Le sigue el PNUD, con 2 millones 32 mil 200 dólares (43 millones 001 mil 352 pesos). Este organismo mantiene en México diversos proyectos relacionados con el desarrollo social y, actualmente, con la salud en el contexto de la pandemia por coronavirus. Entre ellos: ’Gobernanza efectiva en la cadena de acceso a medicamentos’, que tiene como objetivo: ’Implementación de iniciativas intersectoriales que permitan garantizar el derecho a la salud y disminuir la brecha de desigualdad, a través del acceso efectivo a medicamentos e insumos’.



El PNUD en México también lleva la temática de ’Impulso Económico Global’, relacionado con la ’Secretaría de Relaciones Exteriores con el cumplimiento de sus nuevas funciones de impulso económico global, reforzando las capacidades de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, para que se encuentre en la capacidad para cumplir con la nueva encomienda y dar continuidad a la política exterior multilateral económica’.



El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 indica que la SRE ha establecido las siguientes prioridades de gasto, las cuales representan el ciento por ciento de las ’asignaciones presupuestarias, que se ejercen bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en estricto cumplimiento de los objetivos y metas institucionales’, entre los que se encuentran: pago de cuotas a foros, organismos y mecanismos multilaterales de los que México forma parte.



Los pagos también se han programado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)/Programa Integral de Comunicación del Gobierno Federal, por 194 mil 179 dólares (4 millones 108 mil 827 pesos), de los cuales ya se entregaron 104 mil 149 dólares. Esta organización, indica su portal, es la encargada ’de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Los programas de la Unesco contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015’.



Alejandra Gutiérrez Luna, profesora de relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta que la ONU es el organismo internacional más importante con el que contribuye México, porque no solo es un órgano principal, sino que abarca decenas de agencias de fondos y programas. El mismo comentario podría aplicarse para otros organismos internacionales como la OEA.



En el caso de la ONU, expone la académica, tanto las agencias especializadas como los fondos y los programas se sostienen o viven gracias a las cuotas obligatorias que dan los Estados miembros y por contribuciones de otras organizaciones, empresas y de voluntarios. ’Lo que hace la Asamblea General de la ONU es que determina un presupuesto que después aprueba y prorratea entre los estados miembros y la forma en que lo hace es que tiene que ver con el Estado, con la situación económica que tienen los países en el momento en el que se establece el presupuesto y con su capacidad de pago’, indica Gutiérrez Luna.



Para la especialista, sin estas cuotas de los miembros que integran la ONU, la organización no serviría adecuadamente. ’No se ha dado el caso de que haya muchos deudores, pero si nos vamos a un caso extremo, donde los Estados no paguen, la organización no funcionaría. En el caso específico de México, tanto a las cuotas como a la participación del personal mexicano que trabaja para la ONU, en la institución, eso implica una mejora de la proyección del país hacia el exterior, refleja el compromiso multilateral que tiene el gobierno mexicano.



’La participación de México en los organismos internacionales es una parte relevante de la política exterior y la cantidad de dinero destinada a esos organismos refleja la importancia que el gobierno en turno le da a la diplomacia y a los asuntos internacionales, pese a los discursos políticos’, expone la académica universitaria.Érika Ramírez | CONTRALÍNEA