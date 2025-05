Penas máximas administrativas para quien tire basura y descargas sanitarias a las barrancas: Azucena

Ecatepec, Méx.-En los cinco Bandos de Gobernanza y Paz Social que promulgará el Gobierno Municipal de Ecatepec en los primeros días de febrero, se establecerán penas máximas administrativas para quien tire basura y/o descarguen aguas negras a las barrancas, señaló la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, durante la jornada de limpieza que realizaron servidores públicos de Ecatepec.



En San Andrés de la Cañada, sostuvo que todos los funcionarios públicos del Ayuntamiento del Cambio, están saliendo cada semana para realizar limpieza de barrancas para estar preparados para la época de lluvias. "No puede seguir Ecatepec siendo un lugar sucio, la basura…cuesta vidas", por lo que invitó a los ecatepenses a que se sumen y que contribuyan en dichas jornadas de limpieza.



Tras tomar la pala para contribuir con la limpieza de la barranca ubicada en San Andrés, Cisneros enfatizó que no solo se va a prohibir a las personas tirar basura y descargas sanitarias en las barrancas, sino que van a ser consideradas como faltas administrativas, por lo que se aplicarán máximas penas, siempre en el marco de la Ley.



Razón por la que hizo un llamado a los vecinos que tienen sus drenajes hacia las barrancas, para que se regularicen.







La alcaldesa, también realizó un recorrido por la colonia Granjas Ecatepec, Paseos Ecatepec y la colonia Guadalupe Victoria donde escuchó las demandas de la ciudadanía en materia de agua potable, seguridad, espacios públicos, educación y recolección de basura principalmente.



Y frente a los vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, destacó que en los Bandos de Gobernanza y Paz Social va haber penas administrativas más duras para quien tire basura y drenaje a las barrancas, además de que se van a endurecer las penas a los comerciantes que obstaculicen las vías peatonales, los carros abandonados en las calles van a ser retirados y se va a notificar a los dueños de los terrenos que no estén limpios.



Mientras que, respecto a los seres sintientes, indicó que a los dueños de los perros que están en las calles también se les va aplicar multas administrativas.



Detalló que los Bandos de Gobernanza y Paz Social que se van a promulgar se van a pegar en todo el territorio municipal para que el pueblo los conozca y "no les cause sorpresa, sobre aviso no hay engaño compañeros".



Por último, subrayó que hay que trabajar a marchas forzadas para ordenar el municipio de Ecatepec.