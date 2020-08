Penchyna niega acusaciones, pero tiene un largo historial de corrupción

El exsenador y exfuncionario público David Penchyna Grub negó los señalamientos en su contra realizados por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, con quien negó nexos y ventiló que tuvo diferencias; sin embargo, el historial del hidalguense le juega en su contra por diversos episodios de corrupción que marcaron sus últimas responsabilidades.



’Niego cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la reforma energética’, afirmó en un comunicado de prensa difundido este jueves.



De acuerdo con el exdirector del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República fue enlace con la oposición para negociar los términos legales de la Reforma, señalando que su labor fue política y legislativa.

David Penchyna sin embargo, ha contado con un historial negro de corrupción que provoca que su palabra no goce precisamente de credibilidad, por lo menos en los dos últimos cargos que ha desempeñado, así como también, señalamientos por enriquecimiento ilícito.Como, recae sobre él el señalamiento de haber sobornado a legisladores de oposición no sólo por Emilio Lozoya, sino por otras fuentes que corroboraron de manera anónima a las autoridades la operación que realizó.Incluso, según se difundió en una página hidalguense, el entonces legislador no habría recibido maletas sino bahúles de dinero para sus servicios.Este medio documentó que la Reforma Energética no trajo ninguno de los beneficios prometidos por Penchyna, su principal impulsor, en tanto las afectaciones a la industria energética del país fueron diversos.También se vio envuelto en el escándalo cuando de camino a su lugar de trabajo, aparentemente su chofer, que iba a exceso de velocidad, mató a una persona al estrellar su camioneta contra el hoy occiso. No enfrentó responsabilidad alguna luego de arreglarse entre particulares.Comoson diverso los señalamientos que se han hecho en su contra por actos de corrupción, que van desde los gastos millonarios para solventar su estilo de vida, siempre con cargo al erario, así como por otorgar contratos millonarios fuera de la Ley.Penchyna incurrió en gastos millonarios e injustificados cargados al erario, beneficiándose de su posición en el Infonavit.Para comenzar, se autoasignó un sueldo superior a los 700 mil peos mensuales para llevar a cabo su tan desinteresada labor, mucho más incluso, que el sueldo del ministro presidente de la SCJN, el funcionario que más ganaba en el país después del hidalguense.Encima, para tener un retiro digno, se autoasignó bonos por más de 7 millones de pesos para poder vivir tranquilo.Además, entre 2013 y 2018, destinó 26.8 millones de pesos en ’viajes’ y ’gastos de representación’, y cerca de 197 millones en transporte, días festivos, banquetes, regalos, entre otros (de los cuales Penchyna se gastó, en promedio 134 millones), además de más de 1.1 mil millones en materia de publicidad.Sus viajes en helicóptero en jets costaron al erario alrededor de 780 mil pesos mensuales.Y como cereza en el pastel, otorgó un contrato de 5 mil millones de pesos a una empresa que nuca prestó servicio alguno pero a la que “indemnizó”, fuera de la Ley para así poderse llevar una tajada del millonario negocio. Por estos actos actualmente es investigado por la UIF.También le entró al negocio del despojo de vivienda, perjudicando a más de 300 mil trabajadores mediante despachos que negaron sus derechos, los desalojaron, y luego remataron las casa entre sus cuates para enriquecerse.En materia de resultados al frente del Infonavit, este medio documentó que su gestión llevó al atraso de dos sexenios el ritmo de trabajo que ya tenía la institución federal, perjudicando a los trabajadores al acceso a una vivienda digna.Pero no sólo habría cometido actos de corrupción dentro de la función pública, sino que a la par,, como se evidenció también en al investigación de este medio denominada “Camorra del Ángel”, misma en la que se documentó la edificación de más de 10 mil viviendas alrededor del país en sociedad con el exgobernador hidalguense Manuel Ángel Núñez Soto e incluso con el actual director de Nafin Carlos Noriega Romero, ventilando diversas irregularidades y un aprovechamiento de sus cargos públicos para la obtención de beneficios económicos.