Pendencieros

COMO líder de El Barzón (deudores de bancos) Alfonso Ramírez Cuellar entró a caballo a la Cámara de Diputados, destruyó lo que encontró a su paso y mantuvo a los trabajadores con el Jesús en la boca.



Como dirigente interino del partido morena, Ramírez Cuellar denunció, por malversación de fondos, a su antecesora, Yeidckol Polevnsky.



COMO presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo advirtió una ’dictadura silenciosa’ en la 4-T.



Llamó hipócritas a quienes levantan el dedo para aprobar las reformas que envía el Ejecutivo y desestimar las que presentan los congresistas.



Tras proclamarse ’presidente legítimo’ del partido morena, Muñoz Ledo denunció a Mario Delgado ante la Fiscalía especializada en Delitos

Electorales (Fepade) por ’el uso exorbitante de recursos económicos’ en su desesperado intento por quedarse con la dirigencia.



COMO líder de los diputados de morena y aspirante a la dirigencia del partido del presidente, Mario Delgado está jugando las contras a su ex

jefe legislativo.



Como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no solo se ha burlado de la edad de Muñoz Ledo, sino que, a

través de sus partidarios, se ha quejado ’de acoso’.



ANTES de proclamarse ’presidente legítimo’, Andrés Manuel López Obrador dio vida al Movimiento de Regeneración Nacional y tras ponerle fin, creo su propio partido.



Como líder moral de morena y Presidente Constitucional vive enfrentado con los españoles, con quienes resguardan, en Viena, el Penacho de Moctezuma, con Estados Unidos por el agua, con defensores de fideicomisos, con……



El presidente de México está enfrentado con los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, disidentes de la Conago,

hoy integrantes de la Alianza Federalista y contrarios a sus

decisiones unilaterales.



Está enfrentado con la senadora del PAN y ex morenista, Lilly Téllez quien llamó a Hugo López-Gatell ’pequeño virrey de las camas vacías y los muertos en casa’.



Obrador está enfrentado con la comunidad de científicos, con

investigadores y con defensores de derechos.



Enfrentado con amplio sector empresarial.



Con la prensa nacional (Nexos, Letras Libres, Reforma…)



Con la prensa extranjera: Washington Post, Financial Times (quien lo ubica como ’uno de los nuevos dictadores de América Latina’)



Con periodistas en lo particular: Héctor Aguilar Camín, Enrique

Krause, Carlos Loret…



En la semana que termina, autoridades electorales negaron registro a dos organizaciones políticas: ’México Libre’, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, y a ’Grupo Social Promotor por México’ (el antiguo PANAL).



En cambio, dieron luz verde a tres organizaciones afines al obradorismo:



a) ’Fuerza Social por México’, de Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México

(CATEM) y suplente del senador Germán Martínez Cázares, ex líder panista, hoy militante de Morena.



b) ’Redes Sociales Progresistas’ (RSP) organización vinculada

a Elba Esther Gordillo.



c) ’Partido Encuentro Solidario’ (PES) como partido político nacional.



El México incierto en que vivimos navega por tres vías: corrupción, crisis de salud y crisis económica.



Usted, ¿por cual va?



