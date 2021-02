Pendiente investigar con perspectiva de género ataques a mujeres: Segob

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO., 1 de febrero de 2021.- La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero llamó a las fiscalías estatales de procuración de justicia a investigar las agresiones contra mujeres con perspectiva de género y no recriminalizar a quienes denuncian algún tipo de violencia.



Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Secretaría de Gobernación se refirió al feminicidio de la médico Mariana Sánchez, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 28 de enero en Ocosingo tras haber denunciado días atrás ser víctima de abuso sexual, al respecto la funcionaria federal dijo que su caso demuestra que hay un camino muy largo para erradicar y hacer justicia en los casos de violencia de género.



’Desde el principio, ella sufrió nuevamente violencia y por supuesto la recriminalización de estas autoridades a su persona’, recalcó al señalar que la profesionista denunció el abuso sexual que sufrió y fue revictimizada a no ser investigado su caso con perspectiva de género.



Sánchez Cordero refirió que la Segob tiene conocimiento del caso de Mariana y le está dando seguimiento. ’La diferencia de investigar, resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerlo puede dar resultados muy distintos’, resaltó.

Fuente: Quadratín