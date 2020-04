PÉNDULO POLÍTICO 18-2020

La misma civilización es un intento de protección en contra de ese sentimiento. Desde sus primeras iteraciones, como encender el fuego y morar en cuevas, hasta su cenit actual en la construcción de megalópolis, así como la documentación detallada de cada nacimiento y la revelación metódica de cada hebra en cada hélice genética, la civilización es un mecanismo para alejarnos de las presas que fuimos alguna vez. Construimos muros, tanto físicos como informativos, para alejar a los osos.’ ’EL GRIZZLI: ANIMAL FEROZ Y FUERTE’;



La bestia que habita en mí, ese animal político que a través del tiempo se ha desarrollado con objetivos claros del concepto de política del hacer y establecer esa vinculación de gobernanza, por más de dos décadas, el quehacer político una forma de vida y de tu interior, que solo uno lo sabe a esas pasiones endógenas y exógenas. . ’Creemos que estamos ante un nuevo acto que pretende atentar contra los sectores sociales organizados ante la ineficiencia de la gestión de nuestros funcionarios de gobierno y un claro apuntalamiento hacia la criminalización de la protesta social que hoy en día se vive en nuestros estados impregnados por violencia, y un gran vacío de instituciones putrefactas ’. ECC



En la búsqueda de un Estado justo y legal permita una mejor calidad de vida de las masas, la reiteración de un gobierno eficiente y eficaz que establezca en base al plan de desarrollo integral a las zonas de población de acuerdo a sus tipologías y necesidades de desarrollo colectivo. En la búsqueda de un Nuevo sistema de partidos. El ejercicio del poder hay decisiones del gobernante que son de realización inmediata y otras que requieren de un tiempo mayor a corto y mediano plazos. El combate a la corrupción y a la impunidad es de esos actos inmediatos. De sobra, el pueblo de México conoce quiénes son los gobernantes corruptos, los gobernadores en funciones corruptos de la colusión administrativa y los que pronto serán ex gobernadores acusados de abusar de los tesoros públicos estatales.

Dispuestos a sacarle todo el jugo posible a su histórica votación, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES –que perdió el registro legal como partido nacional- y PT, conformarán un bloque legislativo. Ala vida política de los nuevos partidos como bisagra de poder y control en el 2021 y la validación del INE.



La idea es asegurar que las iniciativas del Ejecutivo transiten con agilidad por el Legislativo, sobre todo ahora que Morena logró el control de ambas cámaras legislativas: Senado y Cámara de Diputados. Todos salen ganando. La etapa del siglo XXI permite un nuevo concepto de derechos humanos, en el 2011, hoy el ser humano es el centro de todo su entramado, a una constitución garantista. A la protección a la persona, esto es, en su artículo 1 de la constitución, emana el eje de todo derechos a la persona.



La naturaleza de este artículo es garantizar esos derechos humanos, estas garantías y a su obligatoriedad; para hacer realidad la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, es indispensable contar con recursos públicos. No hay derechos sin recursos públicos, y si la a obtención y asignación de recursos, se encuentran en su regulación básica en la carta magna, entendida como una constitución financiera. Una de las características de la burocracia gubernamental en que su producción resulta ajena al mercado. Llega a suponer que la burocracia no suministra productos como tal, sino niveles de actividades a partir de los cuales se pueden inferir el nivel de la producción .el próximo gobierno, no se percibe cambios sustanciales de una estructura macroeconómica y de bienestar social; los problemas del ingreso como medio de evaluación de pobreza y de calidad de vida, esto es, a la implementación de mercado de consumo. La política es la comprensión de lo realizable en persecución de los objetivos primarios: libertad, paz, dignidad de la persona, un derecho emanado en su artículo 1 de la constitución y un derecho de la educación, trabajo, de igualdad, salud, vivienda .



El poder público ha de orientarse a la realización de estos fines del bienestar social y una postergación de la justicia social. ’El hecho de que el éxito de las acciones políticas implique el poder, no autoriza a sacar la conclusión de que el poder sea la motivación de la acción política, pues sería como decir quiere vivir para poder respirar, un derecho natural emancipado de la naturaleza humana’. La descomposición administrativa viene de arriba hacia abajo, ha llegado la hora de las grandes reflexiones porque vamos muy mal y no debemos seguir aumentando la desintegración eligiendo malos gobernantes. Este país debe de cambiar. La organización burocrática presenta una tendencia a transformarse en la dirección de los intereses en aquellos que se encuentran en la cúspide jerárquica de la organización que de alguna manera aseguran la lealtad ’esta se entiende en forma recíproca para adquirirla ’y obediencia de los subordinados por métodos de selección, contratación y permanencia en el cargo. La burocracia y la tecnocracia, al presentar esta fragilidad inherente a sí misma, necesitan constantemente ser protegida contra presiones externas, al fin de poder dirigirla hacia sus objetivos y no hacia otros.



La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un mandato social indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos de establecer, determinar, una tipología de formas de gobernanza. La verdad acerca de la naturaleza y el poder de la minoría no es ningún secreto que los hombres de negocios saben pero no dicen. Esos hombres sustentan teorías totalmente distintas acerca de su papel en la sucesión de acontecimientos y decisiones. La juventud en el Estado de México concentra un alto porcentaje de la problemática juvenil del valle de México: aquí hay más jóvenes desempleados, marginados de la educación superior y media superior, afectados por las drogas, la violencia, presos, víctimas de la inseguridad pública y la desintegración familiar. Lo ideal que los recursos públicos sean eficientes, eficaces y honestos ante el grave problema de incertidumbre social de la población mexiquense del valle de México cuidar la integridad de cada mexiquense, de su patrimonio, de su fuente de empleo y del bienestar de sus familias. Este presupuesto fue elaborado con perspectiva de género, porque durante esta administración, las mujeres se encuentran en el centro de cada estrategia, de cada programa y de cada acción, por ello, se ha considerado la alineación transversal de recursos para las políticas públicas de género, que brinden protección a sus derechos sociales y humanos.