PÉNDULO POLÍTICO

’ NADA HAY SEGURO, CADA MOMENTO LA VIDA ES TIEMPO CON SUS ACTITUDES DE CADA PERSONA ’La misma política económica no puede ni debe aplicarse a todo el país derivado de que no hay convergencia de magnitudes macroeconómicas ni siquiera a gran nivel regional (norte, centro y sur). Esto deriva en la poca eficiencia de los resultados además de realizar prácticas en infraestructura que no benefician el dinamismo económico. Las grandes inversiones en carreteras sirven para interconectar las regiones y explotar su economía aunque en la actualidad, estas vías federales acercan regiones cuyo costo no puede ser pagado por quienes se verían mayormente beneficiados derivados de sus altas cuotas, beneficiando sólo a las grandes empresas que sí pueden costear incluso traslados más largos. Incongruencias como éstas son a las que mantienen a México en una condición de desigualdad que le impide crecer.EL DILEMA DEL CONSUMO Y ESQUEMAS MACROECONÓMICO A LA COACCIÓN DE LA POBLACIÓN SIN PRESIÓN A SU LIBERTAD: La OCDE.- alerta que las muchachas de 15 a 29 años de edad corren el riesgo de pasar más tiempo sin empleo ni educación, con un promedio de 5.7 años, en contraste con sus pares varones, quienes en ese mismo rango de edad pueden pasar 1.7 años sin trabajo ni actividades formativas…

Respecto de los jóvenes que lograron concluir la educación superior, advierte que pese a tener uno de los mejores niveles educativos, son más vulnerables al desempleo un rango de edad entre 25 y 34 años no tiene trabajo, mientras sólo 3.4 por ciento se encuentra en esta situación entre los adultos de 35 a 44 años. En base al ingreso y al consumo es la forma más fácil de los gobiernos en establecer sus focalizaciones ante sus gobernados; (INGRESO) Esta disparidad de ingresos y la dificultad creciente para conseguir empleo conforme avanza la edad se ven reflejadas en las cifras de pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sí a eso se suma la crisis en los sistemas de bienestar social, el panorama es desolador. La crisis del 2009 y hasta la fecha ante un estado con su terquedad de sostener las líneas de la macroeconomía que ha producido a través de la de la deuda masificó la miseria y pulverizó la estabilidad del constitucionalismo. El carácter opresivo de las ’democracias excluyentes’ forjadas en los años previos. Esos regímenes convalidaron el empobrecimiento popular y consumaron una gran transferencia de ingresos a favor de los banqueros. Estos regresivos efectos fueron minimizados por los autores que promovieron los acuerdos de transición pos-dictatorial. Suponían que el constitucionalismo abriría las compuertas del bienestar, desconociendo las consecuencias de perpetuar estructuras económico-sociales inequitativas y adversas al desarrollo.

Hablar de libertad, autoridad y poder refieren necesariamente al tema del hombre y en consecuencia de los derechos humanos. ’el hombre individual aislado es incapaz de producir cambios dignos de consideración histórica’ Nemesio González Caminero. Gasset, no se quedó circunscrito solo en su circunstancia, que traspaso su tiempo. La circunstancia como tal seria para Aristóteles solo un accidente. Él se preocupa por ahondar en problemas metafísicos para llegar a la esencia del hombre.

La teoría de las realidades humanas que estudia al hombre: como individuo, la convivencia interindividual y la vida social. La interpretación de la historia universal de la humanidad. Para Gasset el nombre no puede ser hombre sin estar inscrito en una realidad social. El mundo humano procede en nuestra vida al mundo animal, vegetal y mineral. La mentira siempre ha acompañado al hombre a lo largo de su historia. Y la verdad, como dijo Churchill, siempre ’debe de estar rodeada de una sarta de mentiras’ para cumplir los intereses de la clase gobernante, quienes mediante los medios de comunicación oficiales y las ’vocerías’ hacen de la mentira una institución. El país se encuentre inmerso en un ambiente de elevada corrupción, impunidad, altos niveles de inseguridad, pobreza y desigualdad, además de un claro entorno de falta de gobierno, la confianza empresarial y de los consumidores seguirá debilitada.

La comunicación política sirve para dirigir la principal contradicción del sistema político democrático: hacer alternar un sistema de apertura a los problemas nuevos con un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté en debate permanente. La persona experta contribuirá a determinar, en la campaña, ese balance ideal entre ambas, la emoción y la razón. La fase cualitativa de la investigación tiene la misión de escudriñar en la mente humana, nuestras preferencias inconscientes; nuestros motivos psicológicos o primarios. Y, tanto en la observación de los comportamientos kinésicos, o lenguaje no verbal de los participantes, como en la interpretación y posterior puesta en marcha de las estrategias, la participación de un psicólogo o psicóloga es relevante. Para lograr un objetivo, es necesario visualizarse como poseedor del mismo; que lo anhelado no se trata de una ilusión, sino de un hecho consumado. Mario Alonso Puig - La esencia de tu ser https://youtu.be/7a2RjEBXHdY vía @YouTube

La juventud en el Estado de México concentra un alto porcentaje de la problemática juvenil total del país: aquí hay más jóvenes desempleados, marginados de la educación superior y media superior, afectados por las drogas, la violencia, presos, víctimas de la inseguridad pública y la desintegración familiar. De 84 millones de electores el 38% son de 16 a 36 AÑOS. La situación tiende a empeorar cuando el Estado otorga la rectoría de la formación universitaria que no pueden captar a institutos parasitarios que enriquecen sus bolsillos pero no preparan a los estudiantes para emprender su propio negocio ni para ser un profesionista capacitado que pueda emplearse, lo cual engrosa las filas de los desempleados. Los institutos que brindan formación superior sobrepasan las 4 mil 300 unidades en el país provocando que el 67% de los profesionistas ocupados, lo hagan bajo un trato subordinado a falta de un mercado de movilidad. POBREZA NO DEJA CREER. Solamente el 19% de los mexicanos no es pobre ni es vulnerable a serlo por carencia de servicios tal cual señala CONEVAL. La pobreza provoca con su desigualdad que el desarrollo se ralentice, pues quienes viven bajo esas condiciones buscan la supervivencia más allá de generar valores agregados que generen riqueza a la nación. Y es que como quedó demostrado recientemente en el caso de las elecciones de Veracruz, se lucra con los programas para fines partidistas en lugar de ser un instrumento que iguale oportunidades ante los menos favorecidos.