PÉNDULO POLÍTICO

Las fuerzas de reposicionamiento de los partidos en la elección intermedia 2021. ’Madurez es lo que alcanzo cuando ya no tengo necesidad de juzgar ni culpar a nada ni a nadie de lo que me sucede.’ -Anthony de Mello. Morena 2019-2021 y la lucha por el poder de grupos: los tiempos electorales se acortan y un partido en revueltas de poder y recursos. LA destituya a Yeidckol Polevnsky de la EX presidencia nacional de Morena y se designe como sustituta a Bertha Luján con el acuerdo de los lobos alfa de la CDMX al acordar en poner un tercero en discordia, Alfonso Ramirez CON VÍNCULOS DE BENITO PARDO LINCE Y MARCELO EBRARD , la avanzada de control de elites sin ciudadanos a la falta de cuadros que no les permiten crecer al interior de morena, y que se renueven las carteras más importantes para acceder a los recursos públicos del IEEM (LA MANO LA TIENE EL GAP EN SUS ACOMODOS Y DESIGNACIONES CON ACUERDO CON EL PRI-GOBIERNO ) . La importancia política electoral de dos entidades: Edomex y CDMX, con su contrapeso de representación en la cámara de diputados Federal y de recursos económicos de una población de más 27 millones de habitantes con la zona metrópolis con los estados de Hidalgo, Puebla. Por acuerdo del INE se pospone las elecciones de los estados de Hidalgo (presidencias municipales) y Coahuila (diputaciones locales) en julio o la 15 de agosto del 2020.



LAS LÍNEAS DE PODER PRESIDENCIA, Yeidckol Polevnsky, Candidata a la gubernatura en el 2005 y senadora de lista en el 2006 por el Edomex y con domicilio en Naucalpan, ya fue candidata a la gubernatura mexiquense postulada por el PRD en contra de Enrique Peña Nieto, la relación con Martinez y Martinez ex gobernador de Coahuila y asesor de Peña Nieto. La laguna de los órganos de competencia de morena, esto es, consejo nacional que deberá reunirse cada 3 años pasando elecciones, pero aquí es un interinato por estatutos de la presidenta, del artículo 34 y 14 de estatuto y además la vida interna del parido, como si no estuviese sujeto al INE, SIEMPRE Y CUANDO NO VIOLENTE EL ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN. COMO SI LOS PARTIDOS SON DE INTERÉS PUBLICO Y SUJETO AL 41 DE LA CONSTITUCIÓN. Y NO HABLEMOS DEL 39 DE LA CONSTITUCIÓN QUE ES VULNERADO A UN SISTEMA DE PARTIDOS QUE DENOSTAR LA DEMOCRACIA. La resolución del tribunal a la impugnación resultas no en derecho sino político en validar a Alfonso Ramirez Cuellar a la dirigencia de la asamblea del 26 de Enero del 2019.



La crisis de Morena radica en el hecho de que AMLO negociaría el pluripartidismo de aliados y oposición desde palacio nacional y que prefiere negociar de manera personal. El conflicto se resolvió en el tribunal electoral reveló a un partido desorganizado, sometido a una disputa sin reglas por el poder, con acusaciones entre líderes o por el control partidario. La incapacidad para retorcer conflictos sociales y políticos y tribus disputando sus pedazos de poder. En el Edomex conforme a la ley electoral en septiembre del 2019 se debería empezar su organización a los procesos locales, pero hay una iniciativa que hasta enero del 2021(por ahorro administrativo de 25 millones de pesos), esto es, permitiría darle tiempo a morena en organizarse y acomodarse internamente con los grupos de poder.



El giro político en poner en posición de ser una de las aspirantes a la gubernatura para disputarle al grupo de Higinio Martínez Miranda (Gap) y al de Daniel Serrano Palacios (relación con Juan Ramón Lopez, del grupo de los puros apéndice del poder paternal) la candidatura a la gubernatura mexiquense 2023. En el proceso electoral (2018) de las acciones de agravio social es desplazado a la senaduría por Higinio Martinez de la formula Edomex, al puro, amigo íntimo de Juan Ramón, Daniel Serrano aliado con Bertha lujan. Todo dependerá del reposicionamiento de las fuerzas de poder público en el 2021 de sus 125 municipios y sus diputaciones 45 locales y 41 federales. La preferencia del candidato o candidata de un determinado espacio territorial y a la edad de 18 a 29 años, de 30 -49 y de 50 o más, se establecemos formas de pensamiento de los ciudadanos de acuerdo a su edad y el nivel educativo como el económico.



El negocio del grupo Atlacomulco: trasporte, unidades habitacionales, autopistas grandes negocios privados: son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la clase Priista, formados durante la administración de Arturo Montiel, y que detentan el poder y cargos importantes en el equipo de transición, luego de haber sido los encargados de la campaña del oriundo de Atlacomulco (Huixquilucan su sede). Son un grupo de jóvenes herederos de políticos conocidos de la clase priista, formado durante la administración de Arturo Montiel, Mano para el próximo gobernador 2023. El desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales del 2021, el principal riesgo es que baje a 45% la preferencia o menos pone en peligro la 4t desde el congreso y gobernadores. La situación de los partidos en cuanto a la falta de motivación ciudadana a la participación y al problema general el abstencionismo, que en ocasiones oscila más del 50 % y dependiendo de la región. Los municipios gobernados por Morena enfrentan serios problemas de administración y a una seria de acciones que lesionan a la población. La prestación mínima de servicios públicos. Seguridad, agua, pavimentación, alumbrado público, etc. Si quieren recuperarse, tendrían que corregir el rumbo y hacer una limpia seria al interior de su Partido MORENA y poner orden. Un termómetro seria la elección del 2020 en el Hidalgo a las presidencias municipales y las diputaciones locales en Coahuila, Gobiernos Priistas a nivel local. EL desgaste de los partidos en gobierno y a las acciones de acción o inacción a las masas inmersas a la transformación social y económica. La importancia del estado de animo de la población y su comportamiento liquido de la sociedad, de lo cual produce incertidumbre de los partidos a causa de los actos de sus gobiernos en los tres niveles de gobierno, esto es, la situación de la economía, la seguridad, trabajo y salud. 52.4 millones de personas enfrentan la situación de pobreza en México.



La reducción de la clase media’ por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en gran parte de los países miembro el nivel económico de clase media se ha reducido de forma drástica, para los jóvenes es cada vez más difícil alcanzar ese nivel de bienestar económico. Conforme a la línea de unidad, solidaridad y el tejido político en base a las operaciones políticas de cada partido o de bisagra al nuevo surgimiento de partidos nacionales y los acuerdos del pluripartidismo desde el ejecutivo. .