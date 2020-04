PÉNDULO POLÍTICO

El sistema democrático disfuncional, con un pluralismo ineficaz, que la sociedad que no da resultado porque no se traducen abatimiento de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad, a la justicia, calidad de vida, de bienestar, y creciente desigualdad. Y a la crisis de los partidos ha propiciado alianzas entre partidos al abismo del abstencionismo y a la falta de participación a causas de esquemas de control bifronte. ’Hombres personalizados perdidos sin identidad propia, que viven en la inercia social, donde exigen todos los derechos y olvidan de sus deberes. La libertad y la igualdad política es el eje de la democracia en base a las reglas de juegos que se deben respetar ante una masa y su forma de gobierno’ ortega y Gasset



La elección del 1 de julio permitió establecer que todo acto de inducción y persuasión a un esquema de partidos políticos ha tocado a fondo en dos visiones; una a la psicología de la población a su estado de ánimo por factores exógeno y la segunda el cansancio social a los elementos sembrados a un estado sin bienestar social, montado a un modelo existente del neoliberalismo. La inducción del caos social a la desigualdad social, pobreza, corrupción e impunidad, este sistema permite un halo de esperanza social de la construcción de un personaje del sistema. Una válvula de escape a toda su desesperanza de grandes segmentos sociales La circunstancia y coyuntura, un gobierno plural, en base a la migración política y la utilización del voto útil, contra el voto del sistema, que ha producido mayor pobreza y desigualdad social, una justicia postergada para más de 18 millones de habitantes en el estado de México de acuerdo a sus tipologías regionales . La elección intermedia del ciudadano en determinar su destino a este poder del individualismo y no colectivo.



El partido en el gobierno –PRI (Edomex, en la encrucijada de subsistencia política, las coaliciones a la falta de reposicionamiento social de los partidos más tardar en noviembre deberán ser registradas ante el INE, LA BALANZA Y LÍNEAS LOS CIUDADANOS SOLO SERÁN ACTORES DE LEGITIMAR ESTE SISTEMA DE PARTIDOS SIN DEMOCRACIA INTERNA ) , ha diseñado la vida política, económica de los habitantes mexiquenses y a las acciones o inacciones de voluntad en la planeación y desarrollo de acuerdo a sus intereses de poder político-económico. A esta crisis de representación política a causa de interese copulares y de elites.



El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad.El ciudadano necesita certeza de su seguridad, que permita reacciones exógenas y endógenas, que siembren confianza de la vida y protección misma, esto es, la auto-defensa natural de un sistema desgastado. Por ejemplo, el empleo, educación, salud, este instrumento de necesidad natural y asistida por el Estado. Los programas sociales del gobierno federal: Pensiones a adultos mayores, el apoyo para niñas y niños de bajos recursos con discapacidad, las becas para jóvenes estudiantes y el derecho a la salud del pueblo. "Va en serio" programa que habla sobre la realidad política en México (1) https://youtu.be/ojClDlHOiB4 vía @YouTube



La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México. nuestra sociedad liquidad y pragmática ante los hechos del despertar de la consciencia colectiva y sus convencionalismos sociales ,se mueve, busca, expresa y en ocasiones destruye con la finalidad de crear, un cambio entre los mexicanos. Nuestra forma de gobierno a través de la política representada en un sistema democrático de designación de nuestros servidores públicos con el esquema de sistema de partidos que son los que gobiernan el país. La telaraña de poder desde el mismo partido que les permita manejar su telaraña. El estado de ánimo de AMLO al priismo. El entorno dependerá conforme hacia ¿dónde y cómo?, se establecen las acciones de poder público a nivel federal.



El tema la reelección, desafuero, revocación de mandato y las reformas del sistema de partidos. 2021 se calienta de acuerdo a los intereses de poder. La argamasa publica empantanada de corrupción e impunidad .el Delito de Colusión, El peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado, es decir, de los fondos públicos. La malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. ¿Quiénes son los entes activos (SERVIDOR PUBLICO) y pasivos (INSTITUCIONES DEL ESTADO) en éste Delito? . La situación de los partidos en cuanto a la falta de motivación ciudadana a la participación y al problema general el abstencionismo, que en ocasiones oscila más del 50 AL 70 % y dependiendo de la región.



Si en términos de conducta es establecer e involucrar a esos segmentos sociales en la participación en la toma de decisiones colectivas. la división del trabajo tanto más amplia en la sociedad civilizada moderna, que hace cada vez más imposible abarcar en una única mirada la totalidad de la organización política del Estado y su mecanismo, cada vez más complicado. A esa despersonalización se suma —especialmente en los partidos populares—una diferencia profunda de cultura y educación entre los miembros. Esta diferencia imprime una tendencia dinámica siempre creciente a la necesidad de liderazgo que sienten las masas. Los líderes de las masas son en sí mismos parte de la «élite de poder», y elaboran propósitos y desarrollan intereses derivados de su posición entre los elementos más privilegiados. Por eso muchas de las iniciativas de las organizaciones de masas reflejan la voluntad y los intereses de los líderes, y no la voluntad ni los intereses de la masa. ’Michels



El objetivo de la élite con base en la masa es reemplazar el poder de una minoría por el de otra: ellos mismos. Cuando enfrenten una amenaza a su autoridad o cargo, desde dentro de la organización, los líderes se pondrán sumamente agresivos y no vacilarán en socavar muchos derechos democráticos. Pueden legitimar tal conducta señalando que una organización de masas es, inevitablemente, una organización que se mantiene mediante la lucha contra enemigos poderosos y malos.



El desafío de las legislativas y relevo de gobiernos estatales de 2021, Morena va a depender del liderazgo del presidente López Obrador; el principal riesgo es que baje su 53% de diputados a 45% o menos y que no gane todas las gubernaturas que podría ganar.