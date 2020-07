PÉNDULO POLÍTICO

Dieter: El estudio de la disciplina, vale poner énfasis en la enseñanza de la Ciencia Política en la lógica del conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. Lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles de abstracción, categorías, diferencias de grado, etc. Saber diferenciar hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. La implementación. La cultura política está en un estado de credibilidad ante la una crisis estructural de sistema de partidos políticos incapaces de trasmitir motivación de esperanza social y a los esquemas de poder financiero ante una desvinculación con las masas de la población, a la falta del arte de la política. El sistema democrático disfuncional, con un pluralismo ineficaz, que la sociedad que no da resultado porque no se traducen abatimiento de la pobreza, el mejoramiento de la seguridad, a la justicia, calidad de vida, y creciente desigualdad. Y a la crisis de los partidos ha propiciado alianzas entre partidos. La administración como intermediaria entre el Estado y la sociedad civil, es distinta, a la vez, del poder político, del cual es el instrumento, y de la esfera privada, a la cual la administración le asegura, en virtud de sus prerrogativas y de su régimen particular, el mantenimiento del orden público, la aplicación de las leyes, y el funcionamiento de los servicios públicos. El concepto de la implementación es introducido por Wildavsky y Presuman (1973). La mayoría de los autores en materia de implementación coinciden que no existe una separación radical entre la formulación y ésta.



Es difícil determinar dónde acaba la formulación y empieza la implementación, esto se debe por un lado al hecho mismo como señala Pallares, de ’----la dificultad de definir qué es una política’. Barret y Fudge (1981) consideran la implementación ’como un continum de elaboración y acción en el cual tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y aquellos de los que depende la acción----’.

El régimen político es el encargado el responsable de la implementación de las políticas públicas. La evaluación de las políticas públicas debe hacerse con ’referencia a los objetivos establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en los aspectos previstos como en los no previstos. Consiste la evaluación, en el proceso necesario para medir el grado en el que están alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la política más en la línea de espera’, Pallares. Es decir, la política que se ha puesto en marcha está resultando o no, sirve o no, qué es lo bueno de ella y dónde tenemos que cambiarla. ¿Es la misma coherente con los fines planteados o se tiene que modificar? ¿ Es eficaz o no? Como hemos podido ver las políticas públicas representan un tema que aparece como de mucha importancia en el estudio de las Ciencia Política, por qué se afirma esto? El mismo, las políticas públicas envuelven en ella una serie de conceptos tan básicos del sistema político, se trata por un lado de estudiar la democracia, bajo la idea de participación ciudadana en el proceso de elaboración, y de intervención en cualquier fase. ¿Funcionan o no las Instituciones?, está la gobernabilidad en peligro o no? Una buena política pública ayuda a que esta idea de gobernabilidad se mantenga, es decir que no sufra crisis o se vea afectada.



Todo lo anterior implica que nos tengamos que meter en un contexto tanto interno como externo, que veamos lo endógeno como lo exógeno; que se analice, por otro lado, la idea de cultura política, es decir, en este caso, por qué unas sociedades exigen más que otras, por qué participan más que otras.



En general ésta es básicamente la idea de políticas públicas y su importancia a la hora de estudiarlas y analizarlas, como se ha señalado, sirven para evaluar el sistema político, es decir que si las mismas andan bien pues el sistema por ende lo estará, por el contrario si estas no funcionan de forma adecuada, el sistema presentará ciertas interferencias que podrá ,dependiendo del grado, crisis o movimientos fuertes, lo importante en esto, es que si las autoridades logran detectar lo anterior, se entiende en buena lógica, que buscarán como corregirlo. El aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema ) . Asimismo, el 15% de las personas que pertenecían a estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas).

„

También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios, aunque los impactos —estimados como movilidad económica descendente entre estratos— disminuyen a medida que se avanza en la escala social. En este grupo, los estratos medios-bajos serían los más afectados. Se deterioraría la situación económica de al menos un 15% de estas personas: 16,7 millones pasarían a pertenecer a estratos de bajos ingresos, pero aún fuera de la pobreza, en tanto que 2,5 millones quedarían en situación de pobreza, principalmente no extrema. Los estratos intermedios sufrirían un deterioro menor, ya que solo el 11% de las personas pasarían a estratos inferiores (10,7 millones), quedando en su mayoría en el estrato medio-bajo (9,1 millones). Los estratos medios-altos y altos serían los menos afectados, con deterioros económicos que en su mayoría los llevarían al estrato inmediatamente inferior. Sin embargo, una pequeña proporción de las personas de estos estratos caería —al menos temporalmente— en situaciones de pobreza o pobreza extrema, en función de la disminución de sus ingresos corrientes.



Aunque las personas pertenecientes a los estratos medios-altos y altos pueden recurrir a la liquidación de activos para sostener, aun a corto plazo, sus condiciones de vida, hay una proporción considerable de hogares (principalmente a medida que se desciende en la escala social) que mantiene sus condiciones de vida sobre la base del endeudamiento, por lo que una caída significativa de sus ingresos podría provocar sobreendeudamiento y la pérdida Posterior de sus activos. Un ejemplo de discrecionalidad de los recursos públicos: El gobierno del estado y los 125 municipios recibieron más de lo que se había presupuestado para el año 2013, ya que en el paquete fiscal que fue aprobado en diciembre del 2012, solo se habían contemplado 174 mil millones, sin embargo los beneficios y excedentes federales permitieron que los mexiquenses fueran beneficiados con 45 mil millones más, es decir, un 25% adicional. Crecimiento histórico en materia presupuestal para el Estado de México. Sin duda, una labor titánica la del OSFEM, y los propios diputados, que tendrán que calificar el desempeño administrativo del estado y los municipios.