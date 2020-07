PÉNDULO POLÍTICO

La pandemia globalizada que ha cambiado el comportamiento humano y la forma de consumo de las masas con la era del siglo xxi los medios de información cibernética y sus perfiles. La focalización en base a un nuevo método de hacer campañas electorales con perfiles de unidad y de coalición: La forma de hacer campaña, se dejarán de lado los multitudinarios mítines acostumbrados por los candidatos. El uso de los medios de comunicación por internet y las redes sociales. Los partidos políticos se enfrentaran a dos situaciones de apatía y abstencionismo. Los partidos políticos y su supervivencia electoral, dependerá de las estrategias de inducción. La oferta política, esto es, el votante es más informado a través de los medios electrónicos con la fama pública del actor. Los consumidores que son los votantes, serán determinantes en el estado de ánimo de las circunstancias de su entorno geográfico, económico, social y laboral.



Hay siete partidos nacionales con registro y en algunas entidades (en el Estado de México, Nueva Alianza) y a los nuevos partidos que han solicitado registro como partidos –aunque puso en duda el posible registro por los tiempos a causa de que no reúnen los requisitos o las líneas de poder viciadas , esto , permite que el sistema de partidos es una argamasa de acuerdos a tras de la ciudadanía , que solo es un votante para legitimar el poder público a través de la democracia - y es el caso de Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fundación Alternativa. Conclusión que padrinos dan la línea para su registro y para que actuaran desde romper esquemas de control por los partidos locales o los intereses individuales que controlan un partido, el presidente buscará ’cerrar la pinza’ del control de un sistema de Partidos, jugando abiertamente.



La nueva realidad electoral, así que los líderes de los institutos políticos deben planear lo que viene, a la innovación de campañas con rostro humano , ser parte de las demandas de cada comunidad que permita una mejor Esperanza al desarrollo colectivo ,desde la protección de nuestra agua ,medio ambiente , la seguridad , trabajo a proyectos intermunicipales que sean el medio de una mejor calidad de vida y la movilidad , todo esto se da en base a la participación política que es medio de nuestra democracia de nuestros pueblos unidos, solidarios con la identidad. Si, La utopía del sistema de partidos en su argamasa de poder político y económico:



La nueva coalición de Morena con el PVEM (COMODÍN DE PLURINOMINALES) en las selecciones intermedias como instrumento de acomodo de espacios políticos y administrativos como lo fue el PT (2006-2018). La batalla por la elección del próximo presidente de morena no será nada tersa, desde ahora se prevé un escenario de confrontación que puede terminar en un aplazamiento de la elección o, peor aún, en una nulidad de sus resultados cualesquiera que sean por el Tribunal Electoral que ha determinado que deberán renovar sus estructuras internas, y a la falta de filiación, credencialización será sustituido por las encuestas del dedo del señor. A un año de las mayores elecciones en la historia de nuestro país, se incluye el proceso para elegir quince gobernadores, Por ello varios aspirantes ya se movilizan para ser postulados por sus partidos y aparecer en la boleta electoral.



Entre los posibles candidatos naturales se encuentran 21 senadores quienes deberán considerar quienes serían sus probables adversarios para evaluar sus posibilidades de victoria. El discurso del 2018 ,el agravio ,la corrupción y no escuchar los líderes locales a causa de ese poder económico con su soberbia ,el mal de Hubris ,lo pagaron todos. Al 2021, observar a la ciudadanía en situaciones de desempleo, inseguridad y al fenómeno de la pandemia que ha parado el comercio..



Las candidaturas para gobernadores son parte del ajedrez político de perfiles competitivos y de fama pública.



En BAJA CALIFORNIA, Marina del Pilar Ávila, Alcaldesa de Mexicali, Arturo González Cruz, Alcalde de Tijuana, Jesús Ruiz Uribe (DIPUTADO FEDERAL CON LICENCIA), Súper delegado en las encuestas tiene preferencia y un PAN EN EMPATE, Mario Escobedo Carignan, Titular SEDECO, Amador Rodríguez Lozano, Secretario de Gobierno, Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, este estado se derrumbó con la ley Bonilla por actos anticonstitucionales.



Para Baja California Sur, actualmente gobernado por el panista Carlos Mendoza Davis con una aceptación del más del 55% , se citan a la senadora panista Guadalupe Saldaña, quien competiría contra su homólogo con licencia, Víctor Manuel Castro, de Morena, actual delegado federal de programas integrales. Y el tercero en discordia con simpatía de AMLO. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157867103537144&id=546307143



2.- COLIMA: Lo interesante que en esta lista está el líder del congreso federal Mario Delgado, tecnócrata del sistema, no creo que Pase; Aspirantes MORENA, Indira Vizcaíno, Súper delegada, Claudia, Yañez Centeno, Diputada federal, Griselda Valencia, Senadora, Mario Delgado Coordinador diputados federales, Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor de Manzanillo, Joel Padilla, Senador, un estado convulsionado por carteles y 15 años de gobiernos inestables por el PRI.

3.- Zacatecas, gobernado por tricolor Alejandro Tello Cristerna, su correligionaria Ana Lilia Rivera aspira a sucederle mientras el morenista José Narro ya manifestó su interés por la candidatura. Zacatecas cala del senador Ricardo Monreal. Las familias pudientes en el quehacer político, no sólo en este sexenio sino siempre ha sido así). Es el caso del Estado de Zacatecas "los Monreal" Ricardo David y Saúl en activo y buscan otras posiciones, otros tres hermanos de la dinastía Monreal Eulogio, Rodolfo y ingenuo todos ellos Monreal Ávila administrando las riquezas. DAVID MONREAL, EL crédito GANADERO A FONDO PERDIDO, SAÚL MONREAL, EN FRESNILLO PRESIDENTE MUNICIPAL, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL,

4.- Chihuahua para remplazar al panista Javier Corral Jurado, dos senadores serían los posibles candidatos: Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, y Gustavo Madero Muñoz, del PAN

. 5.- Colima, entidad encabezada por el priista José Ignacio Peralta, se maneja a Joel Padilla; integrante grupo parlamentario en el senado del Partido del Trabajo.

6.- Guerrero, gobernado por el priista Héctor Astudillo Flores, además de su correligionario Manuel Añorve, dos legisladores de Morena son considerados como posibles aspirantes: Félix Salgado Macedonio, quien ya se adelantó y solicitó licencia, y Nestora Salgado, quien apenas se recupera de coronavirus. No hay nada para nadie, dependerá de sus variables de conducta de esta sociedad liquidad (INSEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO)

7.- Michoacán, entidad gobernada por el perredista Silvano García Conejo, la carta fuerte del sol azteca sería su hermano Antonio García Conejo, en tanto, por Morena se señalan al senador Cristóbal Arias y a Raúl Morón, exsenador y actual alcalde de Morelia.

8.- En Nayarit, al mando del panista Antonio Echevarría García, el único senador citado es el morenista Miguel Ángel Navarro 9.- Nuevo León, gobernada por el independiente Jaime Rodríguez Calderón, se mencionan al panista Víctor Fuentes y al Emecista Samuel García. 10.- Querétaro, entidad encabezada por el panista Francisco Domínguez, el candidato natural blanquiazul es el senador Mauricio Kuri.

11- Sinaloa, gobernada por el priista Quirino Ordaz Coppel, se perfila el legislador morenista Rubén Rocha Moya.

12.- San Luis Potosí, bajo el mando del priista Juan Manuel Carreras, se señalan al panista Marco Antonio Gama y al morenista Primo Dothé, sin descartar a Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

13.- Sonora, gobernado por la priista Claudia Pavlovich, en Morena se candidatea a Alfonso Durazo, senador con licencia y secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; no están dispuestos a entregar la plaza y dependerá de la estrategia de unidad con las voces experimentadas como Manlio Beltrones ’’Podrá ser un gobierno malo como lo denuncian o bueno como se enuncian, pero al final de cuentas, estamos en un sistema democrático y existen figuras democráticas para hacer los equilibrios y esas son las elecciones del 20-21 y la revocación del mandato ’.

14.- Tlaxcala, entidad conducida por el priista Marco Antonio Mena Rodríguez se ubica a la morenista Ana Lilia Rivera;

15.- finalmente, CAMPECHE: DONDE ES EL PRESIDENTE DEL PRI NACIONAL, Zona petrolera, del golfo y de transito marítimo y aéreo, la faja de oro del golfo de México de la delincuencia. Hay una sociedad mucho más consiente, informada, participativa y más crítica de las acciones de los gobierno.