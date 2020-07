PÉNDULO POLÍTICO

SI, vuelve a tomar el control Mediático de la política en el país con la extradición de Lozoya, Perteneciente al círculo de poder de operaciones de colusión, tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, sancionado por la ley general de servidores y sus responsabilidades de los servidores públicos de graves, leves conforme al cuerpo del articulo 108 al 114 de la constitución y a la ley secundaria de la ley orgánica de la administración pública federal. Y probablemente criterio de oportunidades en el código federal de procedimientos penales artículo 256 CNPP, este delito culposo , se la pasaron por el arco de la ley el de delincuencia organizada. Elementos y criterios de la PGR, de la no acción penal.



Los legisladores que recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética (pacto por México) y otras iniciativas impulsadas por Enrique Peña Nieto. Así que también debe estar temblando el otro Luis, Miranda, el compadre, el más cercano, el operador político de los recursos y el gran orquestador de las reformas desde la sombra. De paso, la turbulencia jurídica amenaza arrastrar al menos a los coordinadores de las fracciones políticas y a los presidentes de los partidos que suscribieron y avalaron las reformas. La derecha no sabe ser oposición, opinan hay que buscar una explicación profunda al comportamiento dela derecha, es simple: En contraste, la oposición en stop o plantean su estrategia, hoyen el poder de la 4T, siempre remó contracorriente, enfrentando persecución, asesinatos, penurias y todo lo imaginable para evitar que se vieran o pudieran tener voz y menos voto. Los de la elite siempre presumieron de ser talentosos hombres mujeres, emprendedores Y creadores de negocios exitosos. Son vulgares mercantilistas del poder. Es por eso que no logran entenderla nueva realidad ni articularse a causa de su soberbia, ego y acumular riqueza.



Uno de los Golden boy, el ex director de Pemex a México representa una bocanada de aire fresco para la alicaída y vapuleada popularidad del presidente, la extradición de Lozoya , y probablemente como Testigo protegido y criterio de oportunidades de la PGR. Un eventual enjuiciamiento (simulación) de Videgaray con miras de impacto mediático en el 2021. El grupo de colusión de Lozoya, Videgaray, Luis Miranda, etc., conspiraron para modificar la Constitución abrirle paso a la privatización. Habría sido un apoyo no gratuito, se pagó con dinero del gobierno. La lista comienza con los dirigentes delos partidos políticos –los infaltables Chuchos perredistas– y sus representantes en el Congreso federal y las legislaturas estatales. Junto con ellos, los funcionarios de mayor y menor jerarquía relacionados con Lozoya en las secretarías de Hacienda y Energía. Los grandes hombres de negocios y a los directivos delas principales organizaciones empresariales. La adjudicación de contratos de concesión a las agrupaciones patronales. apoyaron al 100% la reforma.



El Consejo Coordinador Empresarial fue presidido durante el sexenio de Peña Nieto por Gerardo Gutiérrez Pandiani y Juan Pablo Castañón. la adquisición de esa planta fue un error que provocó un daño patrimonial aproximado de cuatro mil millones de pesos. Mucho dinero. Pero... ¿a cuánto asciende el daño patrimonial por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hasta ahora, por pagar contratos ya firmados en una obra en marcha, se pagaron cerca de 80 mil millones de pesos. Veinte veces más que las pérdidas de Agro nitrogenados. La realidad : El incremento la desigualdad y la pobreza. El PIB de México se contraerá 9% en 2020 según el CEPAL. Y estimó que la pobreza extrema pasará de 68 a 96 millones de personas. Esto significa que habrá un retroceso de 15 años, resultado del impacto de la crisis. El tamaño del choque económico, que está dándose en el lado de la oferta y la demanda, ampliará las brechas de desigualdad en la distribución del ingreso en todos los países..



Los Golden boy del grupo Atlacomulco: Cuando conocemos nuestra historia, entendemos de dónde venimos Y podemos proponer rutas para el presente con futuro para la humanidad en esta época de pandemia y confinamiento que nos sirve para Reflexionar. El grupo Atlacomulco aparentemente fue creado alrededor del Político, diplomático, jurista y ex gobernador del Estado de México (1942-1945) Isidro Fabela, y recibió su nombre de la ciudad de Atlacomulco, en el Estado de México, de donde la mayoría de sus miembros eran oriundos. La apertura en este pasaje en no aceptar la gubernatura en esa época por el general Romero del valle de México ,al establecer que si será gobernador seria por la puerta grande y esto nunca llego y se apropiaron esta célula de familias y amigos desde una historia de corrupción e impunidad .



El grupo Atlacomulco Se ha hecho mención a que su principal líder y mentor fue Carlos Hank González (T) su lema político pobre, pero se les olvido la dignidad y valores con amor a su tierra. Esto nos lleva ,que en la administración de peña nieto se consolido su grupo con poder e impunidad ,por ejemplo el secretario d educación ; Desde Isidro Fabela hasta Arturo Montiel, la mayor parte de los gobernadores mexiquenses --Alfredo del Mazo, Emilio CHAUFFET, César Camacho, Arturo Montiel, Ignacio Pichardo Pagaza, Mario Ramón Beteta(ex director de Pemex ), etc. han sido identificados con este grupo, y lo mismo se hace ahora con Enrique Peña Nieto, La herencia de Peña Nieto ,Luis Aldana quien ha resultado ser heredero de sangre de las familias del Mazo y Montiel. El grupo Atlacomulco ha hecho esfuerzos por sentar en la silla presidencial con Enrique Peña (2012-2018).