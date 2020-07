PÉNDULO POLÍTICO

La importancia estratégica del gobierno federal y estatal en Texcoco con unos serios mensajes de la alianza del PRIMOR Y POR OTRO LADO EL TUCÁN DE MORENA, a nivel estatal no va a la coalición ’ ----José Alberto Couttolenc Buentello no le cuadra y no quiere alianza alguna en los comicios de alcaldes y diputados locales del siguiente año. La decisión de Pepe, pareciera, es anticipadamente contraria a los planes que ayer amarró públicamente su líder nacional, Carlos Puente, PVEM. ----’, impregnado de intereses económicos, políticos.



La discrecionalidad de los recursos públicos en Texcoco; La forma de la utilización de los recursos sin transparencia con un presupuesto de más de mil millones de pesos y adicionales unos 300 millones con los recursos adicionales gestionados por sus 3 diputados de Morena, canalizados en obras de empresas designadas discrecionalmente. Un nuevo paradigma (modelo). Sin embargo, a medida que las frases fueron desgastándose y las muletillas perdieron su encanto para volverse cansada letanía. Desde la designación a la presidencia de Tlalnepantla y Naucalpan con el acuerdo de enlace del hijo del presidente de la República y los posibles candidatos ,todos pasaban por el filtro del GAP-Higinio (2018 ) ’ --- Higinio le acercaba a los candidatos--- ’, así como lo hizo con Delfina Gomez ,no pasan ,si no hay línea de entrevista ,el filtro en el 2017 , Hoy flamante diputado Nazario Gutierrez PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE , en el 2018 estaban en juego las 41 diputaciones locales(45) ,federales (41) y las 125 presidencias municipales y la senadurías para Texcoco con la votación de más de 145 consejeros a favor y David serrano con 110 ,la balanza fue a favor de Higinio con el apoyo de Pedro Zenteno y Emilio Ulloa , ES CANDIDATO A SENADOR Higinio .



Hoy a la orden de la línea de poder(BERTHA LUJAN ,LOS PUROS ) y Gap-Morena, Higinio Martinez Miranda, Horacio Duarte, profesor Maurilio Hernandez , Ricardo Moreno, Nazario Gutierrez, América Rivera ,Paco Vazquez, Miriam SANCHEZ , Miroslava Carrillo ,un bloque en el poder judicial y administrativos del Edomex ,el claro oscuro de delfina Gómez, Sandra falcón(presidenta municipal de Texcoco 2018-2021 su suplente Elizabeth Terrazas(nuera de H.M.M) , Magdalena Moreno ,directora del DIF, entre otros incrustados en los niveles de gobierno. el municipio del corazón del Edomex ,Tlalnepantla,( fue el escenario de presión para que Eruviel Avila fuese designado candidato a la gubernatura del Edomex en el 2011-2017, en lugar de Alfredo del Mazo ,presidente municipal d 2015-2018 en Huixquilucan ) , el centro se ha sabido mover con las líneas institucionales y de acuerdos , Raciel Pérez cruz ( está integrando grupos por todo el estado, quiere ser gobernador, pero primero diputado federal en el 2021 o la reelección , su padrino es el hijo mayor de tu presidente, le están acercando las estructuras de Morena con Gabriel garcia ,el hijo mayor fue el que atendía en Tlalnepantla a todos los aspirantes a presidentes y diputados 2018 ) , se le han sumado un amplio grupo de delegados de morena . uno de los enlaces de movilización y líneas de acción desde Gabriel garcia y Iván gatica.



La segunda fuerza al PAN que es el menos malo solo que falta es como se reposicionan en el 2021. El Valle de México será el péndulo de e alianza contra una clase política soberbia, simulada y distante a la sociedad colectiva .el estado de ánimo dependerá de los estilos políticos de cada región del valle de México con identidad que permita rentabilidad política más eficiente que pueda romper el abstención y a la apatía de masas, siempre y cuánto no sean de la élite de camaleones electorales. Morena en su etapa de indefinida ante su polarizados endógenos y parcelas inestables de gobiernos ineficientes y simuladores ante sus aliados desesperaba dos y la fórmula bifronte paternalismo y miedo en desuso desde 2018 y 2021 dependerán de la coyuntura del búmeran.



El contexto está siendo aprovechado por los panistas, en forma inercial, dependerá de la actitud y estrategia de un gran frente de coalición, a causa de los errores de gobierno y actitud de Morena, en septiembre comienza el proceso electoral para el 2021 y sus acomodos en este cado en el Edomex, los consejeros del IEEM y sus funcionarios consensados POR EL PODER.



Los panistas están reagrupando en algunos Municipios. Por ejemplo, en Atizapán los ex alcaldes Pedro Rodríguez (quien ya regresó a las filas blanquiazules) con Gonzalo Alarcón y Ana Balderas trabajan para volver a gobernar. En Cuautitlán Izcalli los ex ediles Fernando Covarrubias, Alfredo Durán y David Ulises han lanzado la convocatoria para buscar regresar al gobierno ante el desastre de Ricardo Núñez... Eso sí, en Tlalnepantla varios liderazgos panistas, dicen, están siendo cooptados.

LA CIRCUNSTANCIA Y COYUNTURA BIEN FOCALIZADA, SINO, ABSTENCIÓN Y APATÍA: Los delegados designados con perfiles diversos: REGIÓN 19, CABECERA TEXCOCO, GABINO JASSO AGUIRRE. Municipios Atenco, Chiconcuac, Texcoco, Tezoyuca y Ecatepec de Morelos. REGIÓN 20, CABECERA CHALCO, CHIMALHUACÁN, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, LA PAZ Y AMECAMECA, ALEJANDRO CENOVITO FLORES JIMÉNEZ. Municipios: Chalco, Cocotitlán. Temamatla, Chicoloapan de Juárez, Chimalhuacán, Valle de Chalco Solidaridad, La Paz, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco e Ixtapaluca.REGIÓN 20 A, CABECERA NEZAHUALCÓYOTL, ALEJANDRO MARTÍNEZ HIGUERA. Municipio: Nezahualcóyotl (PRD).



Los municipios gobernados por Morena enfrentan serios problemas de administración y a una seria de acciones que lesionan a la población. La prestación mínima de servicios públicos. Seguridad, agua, pavimentación, alumbrado público, etc. Si quieren recuperarse, tendrían que corregir el rumbo y hacer una limpia seria al interior de su Partido MORENA y poner orden, de lo contrario empezarán a perder alcaldías, gobiernos estatales. Un termómetro seria la elección del 2020 en el Hidalgo a las presidencias Municipales y las diputaciones locales en Coahuila, Gobiernos Priistas a nivel local.



SIN ORDEN Y OPERADORES SOLIDARIOS A LA 4T: No hay quien les jale el cordón por la ausencia de dirigencia estatal de morena, a la espera de líneas de acción con sus grupos de poder desde los GAP, LOS PUROS, LOS ZENTENO, que han optado por controlar su territorio y su dirigencia sin mando ante compromisos. LA CLARIDAD: La falta de operatividad desde los órganos centrales de morena a causa de esa argamasa de intereses y negocios de cada región del Edomex. La lectura de la polarización , el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero conducción no la hay, solo en aquellos municipios donde hay compromiso con el grupo Texcoco, de Higinio Martínez Miranda, en actitudes de soberbia DE PODER Y DE HUBRIS ; UN MAL . Pero, o se ponen las pilas o pronto serán historia. LOS DESPLANTES DEL EJECUTIVO AL GRUPO GAP EN SU TIERRA.



El PRIMOR DEL EDOMEX EN SU LÍNEA (2021 SER BISAGRA DE PODER Y ACUERDO) Y CUIDADO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN DONDE HABITAN LOS GOLDEN BOY) las iniciativas en el congreso local del PRI han pasado 38 de 41, siendo oposición al gobierno local el congreso está compuesto de 75 diputados ,30 de representación y 45 de mayoría (MORENA 36, PRI 12, PAN 9, PT 8, PRD 3, PES 2, PVEM 2 y SIN PARTIDO 4).



Los Municipios grandes como Atizapán de Zaragoza con Ruth Olvera; de Cuautitlán Izcalli con Ricardo Núñez Ayala, además de otros como Ecatepec con Fernando Vilchis; Coacalco, con Darwin Eslava, que nada más no dan resultados. Así hay muchos más. Lo que está evidenciando este asunto, es que no hay quien les jale el cordón por la ausencia de dirigencia estatal de morena. Todo mundo agarrando señales de AMLO, EL ORDEN ENDÓGENO NO LO HAY Y MENOS CONDUCCIÓN DE ALFONSO RAMIREZ Y SUS CONFLICTOS.



Su ampliación solicitada por la pandemia y quitar secretarios generales en los estados, así como el pleito

De los recursos públicos.



Las variables son inciertas pero dependen de mucha circunstancia de los acto su el estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población. Se enfrentan a la abstención y a la apatía de las masas. La apatía de las masas debe ser activa: La dejadez hacia su entorno esa decidía física. Igualmente, la falta de reflexión, miedo, pereza y la incapacidad.