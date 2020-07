PÉNDULO POLÍTICO

El poder público visto de proyecto de la gobernanza con una agenda de desarrollo de bienestar a los municipios y no ser por ser gobierno. El sistema que se resiste a cambias a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas, algunos con raíces tan profundas que ya se nos hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno de esta, la realidad es que sólo se cambian las mafias, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas. Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder un PRI sin argumento de base a causa del error del actuar del saqueo y corrupción. En juego, ocho las gobierna actualmente el tricolor. De perderlas, el PRI se quedaría sólo con cuatro gubernaturas de las 32 (Coahuila, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca). PRI ¿Pensará en opinar e imponer candidatos para el 2021 en el Estado de México? Vería muy mermada su presencia regional. Hay que recordar que el PRI pudo recapturar el gobierno federal en 2012 porque, cuando perdieron el poder en 2000, se dedicaron a reconstruir el partido desde lo local. Fue una alianza de gobernadores priistas la que construyó la candidatura presidencial de uno de ellos (Enrique Peña Nieto) para regresar a Los Pinos. Lo que aceptas te transforma; lo que niegas te somete: Carl Jung



Si, el PRI llegará dividido a las elecciones de 2021 y así le irá. Acabará convertido en un partidito parecido al Verde: medrando de las migajas que le aviente el partido dominante por apoyarlo. Si la terquedad de poner al círculo cercano como los Peña, los Nuño, los Videgaray, los Romero Deschamps, los Froilán García y los Patricio Ballados. Descendiente de políticos dé extracción priista y cercano al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, Emilio Lozoya Austin fue el Golden Boy del sexenio. ! UN SEXENIO DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA CON ACUERDOS DE PODER MISMO! Y los decorosos de ese partido, que los había, por haber cerrado los ojos y tolerado tanta robadera. Las líneas de acciones desde el poder local a la situación del establecer las alianzas posibles desde el PAN, PRD, y otros para poder ser competitivos.



El PAN en la posibilidad de ser competitivo con candidatos de identidad y presencia limpia, no más cuadros enviciados de intereses ,la presencia en Nicolás Romero, Tlalnepantla, Naucalpan, le pegan a Diputadas Gapistas, así como al ahijado de Higinio, el Delegado del IMSS Adán Gordo ex suplente de él en la alcaldía de Texcoco, su pretensión ser diputado por las dos vías del padrino del gap y sus pago de facturas al bien portarse ,el pero es que no es gente grata del otro bloque del grupo. La estrategia electoral más importante de morena es la que representan los ’Siervos de la Nación’. Nadie sabe cómo funcionan, ni cuántos operan en el Estado de México. Sólo se sabe que están directamente bajo las órdenes y supervisión de la delegada de los programas federales, Delfina Gómez Álvarez, quien le reporta directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Los problemas sociales de las masas en etapa de incertidumbre de la inseguridad, economía frágil con desempleo y la salud con el Covid-19, encuera al partido en el gobierno, todo esto, dependerá del estado de animo de la población las circunstancias de la agenda pública.



Esta impresionante fuerza de trabajo es la que se encarga de ’bajar’ los recursos directamente a la población, aunque en ocasiones han tenido problemas porque los alcaldes se salen de control. La esperanza del ejecutivo de direccionar el presupuesto de egresos y a la construcción del parque ecológico de Texcoco en lo que era el proyecto aeropuerto con una superficie de más de 6 mil hectáreas: El presupuesto de más de 6 billones de pesos, el más grande de la historia del país, el presidente hable de que la necesidad de contar con más recursos para ciertos programas que está impulsando su administración y que busca manejar gracias a la iniciativa. La SHCP, por orden del presidente, podrá modificar y reorientar el presupuesto cuando el presidente decida que hay una emergencia económica y con esto quitar recursos a unos programas y ponérselos a otros... El nuevo parque ecológico ocuparía una superficie 12 mil 500 hectáreas, y el proyecto forma parte de la reactivación económica tras la contingencia por el Covid-19.



En materia de finanzas del Edomex: El secretario de Finanzas del gobierno estatal, Rodrigo Jarque, entregó a la Legislatura mexiquense la Cuenta Pública 2019 del gobierno estatal y organismos auxiliares, a través de la que se reportan ingresos de 11%, superiores a los programados al llegar a 324 mil 423 millones de pesos y 3.6% mayor a lo ejercido el año anterior. El funcionario entregó los 13 tomos y 10 volúmenes que conforman la cuenta pública del 2019 y que corresponde al gobierno estatal y los entes fiscalizables. Los recursos adicionales extraordinarios que puede ser el reemplazamiento, incremento de impuestos y mejoras se reportan se obtuvieron gracias al incremento del 23% a los ingresos, respecto a lo programado en la Ley de Ingresos. Los ingresos tributarios (2019) y no tributarios crecieron 14% respecto a la cuenta pública 2018. Recursos federales 3.6% gracias a las estrategias del nuevo modelo de fiscalización que implementó el gobierno estatal, permitió recaudar 2 mil 400 millones adicionales. Por otro lado; Enrique Vargas del Villar (PRESIDENTE MUNICIPAL DESDE EL 2015 Y REELECTO EN EL 2018) a su labor de eficiencia y eficaz administrativa y consenso en el municipio), y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, solicito a AMLO respetar los recursos del Fondo Metropolitano.

Los Senadores : El Estado de México está representado en el Senado de la República por cuatro. Ganaron las elecciones Higinio Martínez Miranda y Delfina Gómez Álvarez, quien pidió permiso para asumir la delegación de los programas federales y en su lugar llegó Martha Guerrero. Juan Zepeda Hernández llegó como primera minoría por el PRD, pero ahora milita en MC. Eruviel Ávila llegó como número uno en la lista de representación proporcional. El circo de morena ; las acciones deplorables, que si no toman cartas en el asunto, pierde la credibilidad. Art. 32. De los estatutos vigentes de morena. El secretario estará en función de presidente. No existe otra figura. .ni interino, ni comisionados, ni mi abuela, es claro se entiende. Por eso calumniaron, demandaron y tratan de dañar a Yeidckol Polevnsky quien ha estado trabajando junto a AMLO.