PENDULO POLÍTICO

Margaret Tatcher: ’La democracia absoluta es la falta de liderazgo’.

Los gobiernos de Estado’ JOSEPH E. STIGLITZ: El éxito de este esfuerzo puede tener un impacto mucho mayor en la elevación de los niveles de vida que el hecho de determinar cómo incrementar la acumulación de recursos o reducir las ineficiencias asignaturas a corto plazo. Existen dos preguntas básicas y cruciales para nuestra investigación: ¿Los mercados, por sí mismos, dan como resultado un nivel y un patrón eficiente de aprendizaje e innovación? Si no es así, ¿cuáles son las intervenciones convenientes por parte del gobierno? Ineficiencia del mercado. La respuesta a la primera pregunta es sencilla y directa: No exístela presunción de que los mercados sean eficientes en la producción y diseminación del conocimiento y el aprendizaje. Muy por el contrario, existe la presunción de que los mercados no son eficientes. Las nociones modernas sobre la eficiencia de los mercados se remontan al trabajo de Adam Smith (1776) y su mano invisible: el concepto de que la búsqueda del interés propio llevaría, como por obra de una mano invisible, al bienestar de la sociedad.

La humanidad, en la actualidad se enfrenta a una crisis de dimensiones globales que pareciera citar permanentemente las viejas premoniciones bíblicas. Esta del COVID 19, es quizás la más notoria de esta generación. Un fenómeno gravitatorio de convulsiones sociales, económicas y políticas que toma curso de acción, de manera intempestiva y rápida. Su furia no cesa y sus consecuencias.



EL Covid-19 da lugar a la tormenta perfecta para la juventud en México y el mundo, donde las proyecciones prevén una grave pérdida en sus expectativas laborales, de educación y desarrollo social hasta por una década, por lo que los estudiosos comienzan a conocer a esta como la generación del confinamiento. ’las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron la Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, con 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, con 15 mil 174 puestos’. La experta manifiesta que la pandemia no hizo sino agudizarlas vulnerabilidades que los jóvenes ya tenían en el mercado laboral. ’Como una gran parte de los centros educacionales tuvieron que cerrar su puertas en los momentos más difíciles dela pandemia, existe el riesgo de que algunos jóvenes se retrasen uno regresen al sistema. La pandemia tiene un triple impacto sóbrelos jóvenes: destruye sus empleos, su educación y pone obstáculos para los que quieren incorporarse al mundo laboral. Aproximadamente el 67% de los jóvenes ocupados carecía ya de un ingreso suficiente. Los factores multifactoriales desde el lugar que se vive, el clima, su entorno, como medio de sus acciones ante la población.



La delincuencia focaliza como medio de factores de trabajo, educación, desempleo y desintegración familiar, a través del tiempo los esquemas de reciclamiento en estos dos siglos se observa la ineficacia del estado en establecer políticas públicas de prevención y de integración, de enseñar para poder pescar, donde en esquemas de modelos de apatía y de control social, en base a la fuerza legítima del estado, cómo medio de justificación de su ineficiencia y eficacia. Y más que nada la acción de cómo establecer al sujeto a la incorporación a la sociedad, y no como instrumento de estadística. la familia, la educación y su entorno social ’comunidad’ las conductas de esta película proyecta la pobreza ,el alcoholismo y las madres dejadas que tiene que cargar con los hijos ,que por la situación económica obliga a los adolescentes a realizar trabajos de adultos ,su infancia e ilusión de un juguete se diluye ,ante la constante vida de la búsqueda de alimentos y un ingreso , a la falta de un ingreso y la agrupación de menores en Bandas de autoprotección y delictivas en los robos ,aunado a la perdida de los valores familiares. EL segmento de jóvenes en México que están entre la población más resistente al Covid-19, pero son los más vulnerables a la pérdida de empleos que genera el virus.



El capital humano en México, demográfico se desperdicia por las condiciones socioeconómicas que el país y el gobierno no ha podido superar por falta de herramientas de políticas públicas e inversión que permitan implementar este bono, con la entrada de una etapa crítica por la pandemia está más cerca de comenzar su declive. la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno revela que al menos 60% de los mexicanos que se quedaron sin empleo por la pandemia del Covid-19 son jóvenes de hasta 29 años, lo que representa un riesgo no solo para su desarrollo personal sino también para las familias, las comunidades y el país en su conjunto.



La pandemia del Coronavirus 19 y una política equivocada en materia económica, sobre todo de inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 700 mil trabajadores perdieran su empleo este mismo año. La importancia de impulsar proyectos relacionados con la innovación tecnológica para hacer frente a un nuevo orden económico en el contexto mundial, después de que se hayan superado problemas emergentes derivados de la pandemia.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que al final del confinamiento, tan solo en este año, se perderán cerca de tres millones de empleos, tanto en el sector formal como el informal, lo que generará más pobreza en la población mexicana. Las finanzas publica en un vilo de incertidumbre: Actualmente y que ya tienen dinero, pero obviamente como estamos en una crisis financiera que el gobierno no quiere reconocer, se está cayéndola recaudación y el precio del petróleo era negativo Y ahora está en dólares, sacar recursos de otros presupuestos aprobados por el Congreso a la administración pública, secretarías de Estado, organismos como el Instituto de Bellas Artes, aunque salud quede excluido, recortar el 75 % de su gasto programado para este año, eso es el decreto, pero no está viendo de donde sacar recursos, lo que está diciendo es que como estamos en una situación de crisis económica con motivo del coronavirus y del modelo neoliberal, canceló todos los programas de gobierno, los redujo al 75 % y todo ese dinero que calcula en más de 72 mil millones de pesos, una décima parte del presupuesto, enviarlo a los programas prioritarios. http://www.lasaltasmontanas.com/