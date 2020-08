PÉNDULO POLÍTICO

’Siendo muy importantes los sistemas y las técnicas administrativas son muy importantes, hay virtudes y cualidades cuya aplicación representan el hilo conductor del éxito. ’ . EX PRESIDENTE MUNICIPAL HUMBERTO SANCHEZ TAPIA

El ejercicio del poder hay decisiones del gobernante que son de realización inmediata y otras que requieren de un tiempo mayor a corto y mediano plazos. El combate a la corrupción y a la impunidad es de esos actos inmediatos. De sobra, el pueblo de México conoce quiénes son los gobernantes corruptos, los gobernadores en funciones corruptos y los que pronto serán ex gobernadores acusados de abusar de los tesoros públicos estatales.

La solución de los problemas que la sociedad considera de urgente solución; hoy esto no ha sido la excepción y en todos los medios y en las conversaciones particulares, salen a la luz los asuntos de corrupción, la violencia, la inseguridad , la pobreza y la desigualdad social encaminada a aumentar a causa de los modelos de concentración de la riqueza . Participación democrática es la clave de un buen gobierno, dicha participación necesita estar informada y bien organizada, lo que significa libertad de expresión y sociedad civil organizada.

Todo acto de gobierno deberá cumplir conforme al artículo 6 de la constitución y Artículo 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Las los recursos conforme al artículo 115 fracción IV. ’Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’

LOS MUNICIPIOS: Los instrumentos financieros para los municipios: los recursos de tipo externo a los ordinarios de conformidad con el sistema nacional de coordinación fiscal. los recursos ordinarios por fuentes externas, son el fondo de aportación a la seguridad pública ( FASP ); programa de fortalecimiento para la seguridad (FORTASEG); fondo estatal de fortalecimiento municipal (FEFOM); fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal (FISM) y fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios ( FORTAMUN ).en la relación con el instrumento de discreción de la secretaria de finanzas ,con el PAD, sustituye a nivel federal al Ramo 23 ,instrumento de recursos y sin rendición de cuentas a falta de transparencia de los servidores públicos y ha propiciado corrupción en sus niveles estatal y municipal. SU HACIENDA SE RA AUTÓNOMA: Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: y conforma a la legislatura será el órgano de fiscalización de los recursos e inclusive la autorización de préstamos conforme a la ley.

Este recurso fue abrogado a nivel federal en 2019. La invasión municipal dependerá de la capacidad profesional de sus servidores y el presidente como eje de gestión de recursos para el municipio. El siglo XXI, permite a la fuente esencial de la cibernética globalizada e instituciones internacionales para financiar obras en los municipios. La obtención de fuentes de financiamiento dirigidas al desarrollo de infraestructura municipal. Estrategia: Gestionar Monto de financiamiento para el Municipio; a través de la Oficina de Presidencia Municipal con el despacho del JEFE DE VINCULACIÓN y GESTIÓN INSTITUCIONAL como dirección de planeación y estrategia política en la realización de obra y acciones de impacto de desarrollo , e incorporada en el bando municipal .

El otorgamiento del edil a poder establecer acciones de planeación de alta rentabilidad social y económica. Concede al Ejecutivo Municipal de los instrumentos para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de Acciones y Programas de Cooperación Local, Federal e Internacional para el desarrollo del Municipio, con organismos públicos, privados o incluso de carácter internacional, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras. Líneas de acción: Vincularse, vía Gestión Institucional, con Organismos del sector social, público y privado, incluso del orden Internacional: Agencias de Cooperación para el Desarrollo Económico; así también con FUNDACIONES orientadas al Desarrollo Económico y social. Gestión ante la Dirección General de Inversión para la evaluación de los proyectos de infraestructura a realizarse mediante financiamiento; tanto de orden federal y local respectivamente.

La Gestión ante el Congreso local para la aprobación de obtención de recursos financieros, así como con el Poder Legislativo Federal (Cámara de Diputados y Senado de la República). Gestión complementaria a través de mecanismos bancarios para la obtención de recursos. Toda vez que el Ejecutivo Municipal, el Presidente Municipal en turno, cuenta con capacidad jurídica y política, que le otorga el mandato establecido incluso desde la Primera sesión de Cabildo, de fecha 1 de enero del año 2019; a mayor abundamiento, Poderes Amplios para proponer y establecer formas alternativas que impliquen el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

El fundamento conforme al artículo 115 constitucional facción VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. El desarrollo inter municipal con sustentabilidad (ARTICULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN). La importancia .con la coordinación de los dos nivel de gobierno, estatal y federal. Así como en la Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. La voluntad política para poder establecer acciones de impacto a las poblaciones por ejemplo universidades, centros industriales, centros arqueológicos, parques ecológicos y conservación del habitad, esto es, que permitan reactivar la economías locales. El municipio representa el área de actividad gubernamental más próxima a la población para atender, escuchar y dar respuesta oportuna a las necesidades, inquietudes y servicios que demanda la población



LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA ROMPER ESQUEMAS DE VULNERABILIDAD Y POBREZA. promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías en virtud a la situación económica y social que registra actualmente el municipio, conforme la información del INEGI – artículo 26 constitucional, de ahí la importancia y consideración del CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 -, que nos ubica en calidad de municipio en vías al desarrollo; por tanto búsqueda de la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático; así como fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas(ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN PFO 6 ’ Significa que la información gubernamental, suficiente y comprensible estará disponible para cualquier persona afectada por las decisiones e implementación de políticas del gobierno. ) y criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad; - interpretación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo -.

La idea de políticas públicas y su importancia a la hora de estudiarlas y analizarlas, como se ha señalado, sirven para evaluar el sistema político, es decir que si las mismas andan bien pues el sistema por ende lo estará, por el contrario si estas no funcionan de forma adecuada, el sistema presentará ciertas interferencias que podrá ,dependiendo del grado, crisis o movimientos fuertes, lo importante en esto, es que si las autoridades logran detectar lo anterior, se entiende en buena lógica, que buscarán como corregirlo. El aumento del desempleo por los efectos de la pandemia, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) verían deteriorada su situación económica y caerían en una situación de pobreza extrema) . Así mismo, el 15% de las personas que pertenecían a estratos bajos no pobres (entre 1 y 1,8 líneas de pobreza per cápita) caerían en la pobreza no extrema (20,8 millones de personas) o en la pobreza extrema (3 millones de personas.

LAS FINANZAS SIN RUMBO DE BIENESTAR: