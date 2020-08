PÉNDULO POLÍTICO

Los acuerdos invisibles en la elección : Si el INE y el Tribunal Electoral se mantienen pertinaces a los lineamientos de honestidad, austeridad y servicio a los demás que se ha buscado inculcar desde el Ejecutivo federal conforme a una visión nueva de sistema de partidos y los derechos electorales de los ciudadanos . Si, será necesario pensar en una reforma política, así sea a contrarreloj, para sanearlos, adecuarlos a la nueva realidad nacional a una sociedad liquida de desencanto a la participación y abstencionismo. La democracia participativa, cuya construcción, en complemento a la representativa, es uno de los objetivos de la democracia de realizar, establecer mecanismos de participación de cada región del país, romper esquemas de control de poder de los partidos. En cuanto a los partidos, el parte aguas de 2018 trazó una clara división entre los que respaldan la transformación nacional.



Los actos de gobierno estatal en situaciones de percepción social de un gobierno ineficiente y cautivo de intereses financieras y políticos de control del estado más poblado y número uno en electores. Los acuerdos con ex gobernador se postergaron a causa del giro político de la elección del 2018 y las reuniones de ex gobernadores con el gobernador en su operación para el 2021. Las acciones de poder de Emilio CHAUFFET CHEMOR(1993-1999, sembró al PRD con acuerdos territoriales ) y su gobierno de revancha contra el grupo que lo desplazo en 1991 por el diputado Pichardo Pagaza ,Humberto Lira Mora , encargado a su alumno Cesar Camacho QUIROZ , SERIA GOBERNADOR SUSTITUTO DE EMILIO, LLEGASE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN CON ERNESTO ZEDILLO Y POSTERIORMENTE EL CONFLICTO EN ACTEAL CHIAPAS DE LA MUERTE DE MAS DE 40 CAMPESINOS POR SITUACIONES RELIGIOSAS COSTARA LA SECRETARIA GOBERNACIÓN ENTRA PATRÓN GARRIDO(CGS). AL TIEMPO TAMBIÉN OTRO MEXIQUENSE LLEGASE A LA PRESIDENCIA DEL PRI NACIONAL A LA MUERTE DE COLOSIO EN 1993, POR PICHARDO Y SU GRUPO.



El proceso a la gubernatura enviciado y a la perversión contra el grupo Lerma en tomar distancia política a causa de los manejos del ex gobernador EMILIO Y CESAR Camacho en apadrinar a los de la izquierda y actuar en contra de su propio partido que lo llevo al triunfo en 1993 en su mayoría por los liderazgos del valle de México desde un HECTOR Ximenez ,los ex presidentes de Naucalpan y de varios municipios del Valle de México que fueron instrumento del acuerdo sin importar diputaciones ,senadurías y presidencias a cambio de la gubernatura para Arturo Montiel(este personaje llega a Naucalpan para ser presidente interino de Naucalpan y empezaría la cacaería de poderes y traiciones al interior del PRI) . El padrino de las izquierdas el ex gobernador EMILIO CHAUFFET a la feche acuerda y pacta con sus ahijados con la continuidad de Arturo, Enrique PEÑA y Eruviel avila en no tener oposición a causa del esa prostitución y saqueo del erario público.



La deuda pública hasta la fecha sin problema de rendición de cuentas y validadas por los congresos locales. Los recursos federales desde Enrique Peña, otorgados con una discrecionalidad en materia de salud e infraestructura de más de 14 mil millones de pesos de Eruviel avila, hoy senador 2018-2024. Las creaciones de empresas y concesiones en el poder público como Alejandro del Valle, quien trabajó para el ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, ahora tiene un papel importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Un empresario que ahora trabaja de la mano de Gabriel García (SU RELACIÓN CON EL GAPO MAYOR Y



LAS FORMAS DE AFILIACIÓN DEL 2017, DONDE EL TRIBUNAL ELECTORAL DETERMINA QUE LAS AFILIACIONES NO ERAN CERTERAS AL PROCESO DE CONSEJEROS DISTRITALES Y AMAÑADOS PARA EL 2019) , coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T, quien además se encargará de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales del gobierno de AMLO, junto a Carlos Cabal Peniche, banquero de los tiempos de Carlos Salinas de Gortari.



El manejo electoral de los apoyos sociales, pues de acuerdo con Soto ’fue operador directo del ex gobernador Arturo Montiel en el Estado de México y de la mano del polémico ex dirigente del PRI, Isidro Pastor(2000-2003 diputado plurinominal encargado de dividir al PAN EN EL CONGRESO CON CAÑONAZOS DE ÁLVARO OBREGÓN) , ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call center Telmark-Contac Line un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programas sociales de aquella época para que votaran por el PRI’. El valle de México será el péndulo de alianza contra una clase política soberbia, simulada y distante a la sociedad colectiva .el estado de ánimo dependerá de los estilos políticos de cada región del valle de México con identidad que permita rentabilidad política más eficiente que pueda romper el abstención y a la apatía de masas, siempre y cuánto no sean de la élite de camaleones electorales.



El partido en el gobierno estatal tiene doble tarea y un PAN de ser alternativa a causa de las circunstancias con coalición de unidad de un nuevo esquema de perfiles ...Morena apuesta a la lucha de cada quien sus canicas y no a la unidad de alianza por ser un partido en el gobierno federal con un plus de más del 40 % en sus preferencias! el pero , serán capaces de compactarse a lo interior ¡ y además una clase media molesta a causa de los resultados del gobierno federal . Una reciente encuesta de la empresa Massive Caller coloca por encima de morena en las preferencias electorales al PAN.



La fragmentación endógena de espacios y de recursos públicos ha propiciado conflictos entre grupos de elites del país así como la línea de Manuel Espino y el presidente municipal de Tlalnepantla, una alianza de facto que permita desplazar al Gap del grupo mediático del 2018 y a la falta de su ineficiencia administrativa de grupos desde los PUROS , Zenteno que no han podido tejer la unidad a causa de los intereses de poder y de recursos de los municipios del valle de México .El padrino Gap desde Texcoco opera con líneas directas con Horacio Duarte, Delfina Gómez, Maurilio Hernández del congreso y sus presidentes camaleones ineficientes y de distanciamiento con la población. El actuar desde 2005 que fue candidata a gobernadora contra Enrique Peña y senadora en el 2006, Yeidckol y AMLO podrán acordar o no pero no podrán comerse; el tercero en discordia en recomponer al interior a morena nacional y estatales de un partido de movimiento de masas. La clase media en expectativa de su molestia contra morena en el 2021, serán determinantes a dónde camina Morena y quien llevara la batuta en el 2021, la división es latente de ataques caníbales incapaces de digerir el pastel.



El grupo morenista antagónico: ’Los Puros’ comandados por el izcallense Daniel Serrano Palacios (se alió a Bertha lujan, Gabriel Garcia, con Pedro Zenteno), tomaron por asalto espacios de trascendental importancia en el Estado de México, con total apoyo de Luisa María Alcalde, José Ramón López Beltrán y Pedro Zenteno Santaella. La polarización de elites desde los Gap, los Serrano y del presidente municipal de Tlalnepantla puede ser la línea antes mencionada rumbo al 2021. Para poder evocar el orden al interior de morena con el método de encuesta presidencial de poner orden a la elite política. Esto dependerá el humo blanco del dedo del señor sino pasa otra cosa de la agenda por el poder mismo. Hay dos elementos polarizan tés pobreza, inseguridad cautiva por las mafias de lo ilícito que ha propiciado temor y miedo a un gran segmento social. La clase media ve ineficiencia a su seguridad física, material y psicológica con esa incertidumbre del día a día. Las variables son inciertas pero dependen de mucha circunstancia de los acto su el estilo de los actores y lo más importante el estado de ánimo de la población. Se desmorona la 4T renuncia de Javier Jiménez Espriú a la SCT evidencia