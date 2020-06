PÉNDULO POLÍTICO

La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en el ámbito de la salud y profundas implicaciones sobre el crecimiento económico y el desarrollo social. Llega a América Latina y el Caribe en un contexto de bajo crecimiento —como fue analizado en anteriores informes especiales sobre la materia (CEPAL, 2020ª y 2020 b)— y, sobre todo, de alta desigualdad y vulnerabilidad, en el que se observan tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema, un debilitamiento de la cohesión social y manifestaciones de descontento popular.

El informe del secretario de finanzas del Edomex a la legislatura, las cuentas públicas del 2018 al 2019 no cuadran conforme las políticas de desarrollo del valle de México y políticas públicas. Sobre el supuesto de los recursos del PAD/INVERSIÓN PÚBLICA en muchos casos a fondo perdido. EL MUNICIPIO inmerso a la fórmula de coacción y discrecionalidad. El instrumento balanza el del Órgano Superior de Fiscalización de la entidad. El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, entregó a la Legislatura mexiquense la Cuenta Pública 2019 del gobierno estatal y organismos auxiliares, a través de la que se reportan ingresos de 11%, superiores a los programados al llegar a 324 mil 423 millones de pesos y 3.6% mayor a lo ejercido el año anterior (2018). La economía mexiquense, en los tres primeros trimestres era de -3%. En el tercer trimestre tuvo una caída de 2.5 con lo que el Edomex se colocaba en el lugar 26 y era el 32 en la contribución. Pero si por un lado, la economía ya no está con números rojos, por otro se vuelve preocupante que haya cerrado el 2019 tan mal, ya que al inicio del año, las cosas no han pintado de lo mejor. Recibieron los coordinadores de los grupos parlamentarios, de la auditora Superior de Fiscalización, Miroslava Carrillo, así como de la presidenta de la Diputación Permanente, Mónica Álvarez y del presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, el Secretario entregó los 13 tomos y 10 volúmenes que conforman la cuenta pública del 2019 y que corresponde al gobierno estatal y los entes fiscalizables. Y NO SE EXPLICA SOBRE los fondos perdidos del PAD y a la colusión tripartita de los recursos en forma discrecional y a la falta de rendición pública con transparencia. La aplicaron las medidas de austeridad y apegadas a ¡ la justicia social ¡, ’estaremos atentos para los requerimientos, sosteniendo diálogo abierto’. Los recursos adicionales que se reportan se obtuvieron gracias al incremento del 23% a los ingresos estatales, respecto a lo programado en la Ley de Ingresos (impuestos, aportaciones, derechos mejoras ).El tema de fondo es la lucha política por el estado de México. Cogobierno de Morena-Gap cogobierno con Alfredo del Mazo, su objetivo es controlar espacios de poder (como es el caso del OSFEM con la Dra. Miroslava Carrillo (encargada a que no se salgan de la jaula los presidentes municipales.

El gap controla el congreso con Maurilio Hernandez y negocia con el gobierno de Edomex. Los proyectos ejecutivos hasta el 31 de mayo, ahora se tiene hasta el 30 de octubre. Un dato importante es que este fondo tuvo una reducción con respecto al año anterior de un 38% ’FEFOM’(2020), LOS RECURSOS DEL 2019 NO SE PUDIERON EJERCER POR FALTA DE REGLAS DE operación de los municipios (ineficientes administrativos) requeridos por la Secretaria de finanzas.Los números indican que al menos durante 24 meses la economía sólo presenta bajas, excepto la última del 2019 que pasó de -2.5 a 0.5 por ciento. Para el primer trimestre del 2018 el indicador reflejaba un crecimiento de 5.4%, todavía con la inercia de la pasada administración que había terminado unos meses antes.

La secretaria de finanzas es la que establece las reglas de operación para los recursos etiquetados a los Municipios y fondos del PAD-INVERSIÓN PUBLICA. El uso discrecional de los recursos públicos, permite que los municipios en lugar de atender servicios públicos, o la misma contingencia sanitaria, los ocupen en actividades políticas o de posicionamiento clientelar, Y/O en actividades generadoras de negocios de interés personal de quienes administran esos recursos.

En su exposición el secretario que en el 2019 los ingresos tributarios y no tributarios crecieron 14% respecto a la cuenta pública 2018. Recursos federales 3.6% gracias a las estrategias del nuevo modelo de fiscalización que implementó el gobierno estatal, ’de no haber realizado acciones el incremento hubiera sido menor’, permitió recaudar 2 mil 400 millones adicionales. Y luego entonces los recursos extraordinarios donde quedaron. El campo no ha recibido el apoyo por el gobierno del Edomex. La aprobación de la deuda por Mil 900 millones de pesos para el Poder Ejecutivo y lo oculto. [Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento; Los recursos públicos a la discrecionalidad sin transparencia a fondo perdido: Todo gobierno establece sus políticas públicas en base a los recursos públicos de acurdo a reglas desde que señala la SHCP y el convenio de coordinación fiscal del Edomex. ] LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

LA REALIDAD DEL desempleo se encuentra en un altísimo 5%, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal se esperaba que saliera con números negativos o en cero de crecimiento. Pero las actividades terciarias o las que se refieren al comercio, servicios y turismo le dieron un respiro a la pobre economía mexiquense, que durante la mayor parte de la presente administración sólo presentaba contracciones. Y aunque el indicador ya no es negativo, tampoco es para que en el Gobierno del Estado se sientan muy contentos, ya que apenas se logró un crecimiento de 0.5 por ciento, luego de cuatro trimestres en el terreno negativo y de ocupar los últimos lugares en todos los sectores de la actividad económica nacional. El ramo 23 del Edomex es la caja chica hoy PAD/INVERSIÓN PÚBLICA. La discrecionalidad del uso de los recursos va en contra de las políticas de austeridad republicana. El ramo 23. La caja chica de los estados y Servidores Públicos. Su eliminación por el gobierno federal a esta forma discrecional y centralista por la SHCP permite una mejor acción de transparencia de los recursos públicos y sus modalidades de obtención de recursos no transparentes y acreditables a discreción. La forma operativa y centralista del Edomex para los poderes. La pandemia del Coronavirus 19 y una política equivocada en materia económica, sobre todo de inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 1 millón trabajadores perdieran su empleo este mismo año. El FMI estima que al final del confinamiento, tan solo en este año, se perderán cerca de tres millones de empleos, tanto en el sector formal como el informal, lo que generará más pobreza en la población mexicana. El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por 1,000 millones de dólares al gobierno de México para apuntalar las políticas de financiamiento para el desarrollo. ’El crédito del Banco Mundial servirá para impulsar los esfuerzos de inclusión financiera, en particular el de jóvenes de 15 a 17 años’.